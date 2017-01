Il Segreto, anticipazioni e trame di lunedì 23, martedì 24 e mercoledì 25 gennaio 2017. «Le calunnie di Francisca». Secondo le anticipazioni de Il Segreto, dopo la visita di Francisca, che era venuta a casa sua per metterlo in guardia dai Mella – contro i quali si è profusa in una lunga serie di calunnie – Severo, anche se non vuol farne vista davanti alla Montenegro, incomincia a preoccuparsi davvero, e pensa sia il caso di approfondire la cosa. Si reca perciò di persona a El Jaral per parlare con Gabriel e verificare se egli possa effettivamente far fronte agli obblighi contrattuali assunti. Tutto viene chiarito: i cereali prodotti dai Mella sono destinati alle sue fabbriche. Non resta che chiedersi quale ulteriore macchinazione abbia in mente la signora della Villa.

«Ulteriori peripezie di Eliseo…». Il Segreto, anticipazioni e trame di lunedì 23, martedì 24 e mercoledì 25 gennaio 2017.

Abbiamo già visto – attraverso le anticipazioni de Il Segreto – come nel frattempo Alfonso non si dia pace per quello che è accaduto alla madre Rosario, gravemente ferita da alcuni teppisti per causa sua. Il Castañeda non smette di rimproverare se stesso per quello che è accaduto. Lo conforta – e conforta tutti coloro che si preoccupano per lei – il fatto che la donna, grazie alle abili cure del dottor Lucas Moliner, pare stia rapidamente e sensibilmente migliorando. A proposito di quest’ultimo, abbiamo visto come – appena inteso delle percosse ricevute da Sol – si sia fiondato da Eliseo Valleverde per dargli il fatto suo. Ma la canaglia gli viene letteralmente strappata dalle mani da don Berengario, l’aiuto parroco, così pronto a difendere gli oppressori! A questo punto il faccendiere capita da Francisca, che vede in lui un ottimo alleato per le proprie sinistre macchinazioni, e vorrebbe ospitarlo, ma Valleverde preferisce sparire dalla circolazione…