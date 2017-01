Una vita – Acacias 38, anticipazioni e trame di lunedì 23, martedì 24 e mercoledì 25 gennaio 2017. «La disillusione di María Luisa». Secondo le anticipazioni di Una vita – Acacias 38 il tentativo di Victor di ricongiungersi con María Luisa non va a buon fine perché la ragazza, frastornata dagli intrighi di sua madre Lourdes, non ha più alcuna fiducia nel giovane. In questo modo la prima moglie di Ramón è riuscita nel suo piano di mettere fine alla loro storia. Allora Victor va da Trini per raccontarle quanto è accaduto, rivelandole quanto ormai la ragazza sia manipolata da sua madre. Trini gli promette di fare qualsiasi cosa per aiutarlo a portare a galla chi è veramente Lourdes.

«Quello che Teresa ricordò…» Una vita – Acacias 38, anticipazioni e trame di lunedì 23, martedì 24 e mercoledì 25 gennaio 2017.

Nel frattempo le anticipazioni di Una vita rivelano che Teresa comprende che tra Fabiana e Cayetana c’è una sorta di legame indissolubile la cui vera natura è ancora tutta da scoprire. Per questo motivo la Sierra indaga per capire che cosa le si stia celando. Quello che emergerà sarà così sconvolgente, che instillerà nella giovane maestrina un forte desiderio di vendicarsi per i soprusi subiti in passato, di cui solo ora ha capito l’entità. E quando anche Cayetana scopre chi è veramente Teresa, la Sotelo viene presa in contropiede dalle circostanze, favorevoli alla ragazza – cui fa buon gioco l’apparire smemorata – e quando questa porterà a termine il suo piano, sarà troppo tardi perché la dark lady possa sottrarsi alle conseguenze dei suoi misfatti…