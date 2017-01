Antonella Clerici: il look in rosa nella puntata di oggi a La prova del cuoco. Il rosa è il colore scelto per il primo look della settimana della conduttrice de La prova del cuoco Antonella Clerici. Non è la prima volta che vediamo la Clerici con un outfit in rosa delicato, colore che le dona particolarmente in abbinamento al grigio. Al morbido pullover in rosa viene abbinato infatti un jeans a zampa color grigio.

Antonella Clerici: il look e le novità della puntata di oggi 23 gennaio 2017.

Inizia dunque oggi su Rai 1 una nuova settimana della trasmissione di cucina La prova del cuoco insieme ad Antonella Clerici e ai suoi simpatici ospiti. Per la diretta di oggi 23 gennaio 2017 la Clerici ha scelto un look chiaro e femminile in rosa. L’atmosfera non è delle più gioiose ma anche oggi si fa il possibile per tenere compagnia ai telespettatori. In giuria la regina della cucina romana Anna Dente. Oggi abbiamo visto a La prova del cuoco la sfida dei primi tra Roma e Milano, vinta da Roma, i piatti di Anna Moroni, Hiro Shoda e Nat Cattelani con una torta facilissima da fare. Il segreto de La prova del cuoco, secondo Antonella Clerici, è proprio quello di eseguire e proporre ricette che si ha subito voglia di fare a casa.

