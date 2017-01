Caterina Balivo, look casual a Detto Fatto di oggi, lunedì 23 gennaio 2017

Caterina Balivo, il look a Detto Fatto di oggi, 23 gennaio 2017. Caterina Balivo oggi, lunedì 23 gennaio 2017, torna in tv al timone di Detto Fatto, la trasmissione di Rai 2 che ogni giorno propone tutorial utili e facili da riprodurre a casa. Ogni giorno a Detto Fatto ammiriamo il look della conduttrice, che si dimostra ogni giorno una vera maestra di stile. Per la puntata di Detto Fatto di oggi, lunedì 23 gennaio 2017, Caterina Balivo ha scelto di indossare un look casual composto da blusa bianca con motivi fantasia, una giacca color verde – beige ed un pantalone a sigaretta.

Caterina Balivo, i capelli a Detto Fatto di oggi, 23 gennaio 2017.

Caterina Balivo ama stare al passo con le ultime tendenze, e tra i tagli di capelli in voga ha scelto un grazioso long bob. Per la puntata di Detto Fatto di oggi, lunedì 23 gennaio 2017, la conduttrice ha scelto di portare i suoi capelli con piega leggermente mossa. Per quanto riguarda il make up, ha scelto un rossetto dal tono deciso.