Charlotte Casiraghi è ancora single? Charlotte Casiraghi, come ormai è risaputo, è tornata a vivere in Francia dopo aver trascorso un breve periodo in Italia assieme al regista Lamberto Sanfelice. La loro relazione è ormai finita da tempo e sembra che la giovane si voglia dedicare solo al figlio Raphael ed al lavoro. L’ultimo impegno ufficiale è stato come testimonial del marchio Montblanc. La vita sentimentale di Charlotte Casiraghi dopo la rottura con il regista italiano sembra avvolta nel mistero. La monegasca conduce una vita estremamente ritirata o riesce a nascondere molto bene la propria vita privata?

Charlotte Casiraghi e due uomini misteriosi.

Charlotte Casiraghi è stata avvistata per ben due volte in compagnia di un ragazzo moro, in occasione di altrettante competizioni equestri. I due sembravano molto affiatati, tanto che si era ipotizzato che fosse il suo nuovo compagno. In realtà del ragazzo si sono perse le tracce. Charlotte, in compenso è stata fotografata con un altro ragazzo, sempre moro, ma in una situazione più confidenziale. Nelle immagini si vede la monegasca a un bistrot di Parigi seduta al tavolo con un ragazzo con la barba, vestito in maniera casual. I due hanno bevuto assieme, riso, chiacchierato. Potrebbe essere lui il nuovo amore di Charlotte? Non resta che aspettare per saperne di più.

