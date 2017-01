Serie A, 21° giornata: risultati finali, prossimo turno e ultime news. Vincono tutte le grandi squadre, ad eccezione di Milan e Lazio, nell’ultimo turno del campionato italiano. Dopo gli anticipi Chievo-Fiorentina (0-3) e Milan-Napoli (1-2) di sabato, la Juventus batte la Lazio 2-0 nella partita delle 12:30 di ieri, domenica 22 gennaio 2017. Decisivi Dybala e Higuain, che in soli 15 minuti mettono a segno un uno-due devastante per i biancocelesti. Max Allegri schiera un potenziale offensivo mai visto in campo tutto insieme, in un inedito 4-2-3-1: Pjanic nel ruolo di regista e Cuadrado-Dybala-Mandzukic dietro l’unica punta Higuain. Migliore in campo il jolly croato, decisivo in copertura ma anche autore di una prestazione di grande qualità tecnica.

Non si ferma più l’Inter di Pioli, che allo Stadio Barbera di Palermo batte 1-0 la squadra rosanero grazie al gol di Joao Mario al 65′ (sesta vittoria consecutiva). Gli uomini di Corini hanno giocato una buona partita, sotto un diluvio universale, ma i nerazzurri sono ormai una squadra solida e cinica: Murillo e Miranda hanno blindato la difesa e Candreva è sempre più uomo assist (decisivo anche oggi). Ora l’Inter vola a 39 punti, a -1 dalla Lazio e a -5 dal terzo posto del Napoli, con lo scontro diretto da giocare a Milano. Non molla però nemmeno l’Atalanta di Gasperini, che si trova in piena zona europea a 38 punti, dopo la vittoria per 1-0 contro la Sampdoria di Giampaolo. Decisivo il rigore realizzato al 55′ dal Papu Gomez.

Non riesce più a vincere il Toriino di Mihajlovic, sconfitto dal Bologna per 2-0 grazie alla doppietta di Blerim Dzemaili (5 gol nelle ultime 5 partite, tra campionato e Coppa Italia). La strada per l’Europa League si fa sempre più dura per i granata, che senza Belotti (squalificato ieri) perdono molto potenziale offensivo. Si allontanano dalla zona retrocessione anche il Sassuolo e l’Empoli, che centrano due vittorie importanti contro il Pescara e l’Udinese. In un clima surreale, a causa della tragedia che sta vivendo il centro-Italia, i neroverdi hanno battuto 3-1 la squadra di Oddo grazie alla doppietta di Matri.

Classifica e Risultati Serie A alla 21° giornata. Il georgiano Mchedlidze ha deciso invece la sfida del Castellani con un colpo di testa. Delude il Genoa di Juric (2-2 in casa, col Crotone) che ora rischia l’esonero. Alle 20:45, la Roma batte il Cagliari 1-0 grazie al solito Dzeko (14° gol in questo campionato) e sale a 47 punti, a -1 dalla capolista Juventus (che deve recuperare la sfida col Crotone). Protesta il Cagliari per un fallo di mano di De Rossi nella propria area di rigore e per un contatto sospetto tra Dzeko e Murru, poco prima del gol del bosniaco. Spalletti mette a segno comunque la terza vittoria consecutiva per 1-0 e con la difesa a 3 sembra aver raggiunto un ottimo equilibrio.

Risultati alla 21° giornata di Serie A: Chievo-Fiorentina 0-3, Milan-Napoli 1-2, Juventus-Lazio 2-0, Palermo-Inter 0-1, Bologna-Torino 2-0, Genoa-Crotone 2-2, Empoli-Udinese 1-0, Pescara-Sassuolo 1-3, Atalanta-Sampdoria 1-0, Roma-Cagliari 1-0.

Classifica aggiornata alla 21° giornata di Serie A: Juventus 48 (una partita in meno), Roma 45, Napoli 44, Lazio 40, Inter 39, Atalanta 38, Milan 37 (una partita in meno), Fiorentina 33 (una partita in meno), Torino 30, Cagliari 26, Bologna 26 (una partita in meno), Udinese 25, Chievo 25, Sampdoria 24, Genoa 24, Sassuolo 24, Empoli 21, Palermo 10, Crotone 10 (una partita in meno), Pescara 9.

Prossimo turno (22° giornata di Serie A): (Sabato 28 gennaio 2017) Cagliari-Bologna (15:00), Fiorentina-Genoa (15:00), Lazio-Chievo (18:00), Inter-Pescara (20:45); (domenica 29 gennaio 2017) Torino-Atalanta (12:30), Crotone-Empoli, Udinese-Milan, Sassuolo-Juventus, Sampdoria-Roma (tutte alle 15:00), Napoli-Palermo (20:45).