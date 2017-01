Cosa possiamo vedere stasera in tv? La guida tv completa di oggi, lunedì 23 gennaio 2017, tutti i programmi tv di Rai, Mediaset e La7 e le ultime anticipazioni e news. Scopriamo in dettaglio i programmi tv che andranno in onda lunedì sera, 23 gennaio 2017 sulle reti Rai, Mediaset e La7. Su Rai 1 andrà in onda la fiction I bastardi di Pizzofalcone. Su Canale 5, invece, vedremo il film Andiamo a quel paese. Vediamo in dettaglio la programmazione tv della serata ed alcune anticipazioni.

Su Rai 1 andrà in onda la fiction I bastardi di Pizzofalcone. Le anticipazioni della puntata, un giovane ricercatore di grande talento e sua sorella, una ragazza tanto bella da togliere il fiato, vengono assassinati nel loro misero appartamento. Qualcuno ha interrotto le loro vite un attimo prima che trovassero il riscatto da un’esistenza di sacrifici. Non sembra esserci movente, se non quello aberrante di un violento e feroce padre padrone.

Su Rai 2 verrà trasmesso il programma Il Collegio. Un docu-entertaiment, un viaggio nel tempo fatto dai ragazzi tra i 14 e i 17 anni, che vivranno esattamente come negli anni Sessanta. Un’esperienza educativa di formazione di relazioni: un modo per raccontare il nostro Paese negli anni Sessanta in maniera accattivante, ma anche decorosa.

Su Rai 3 verrà trasmesso il programma Presa Diretta. Si occuperà di jobs act, spending review, del decreto Sblocca Italia, di pensioni, di deficit pubblico e tetto del 3%. Ad essere analizzate saranno le politiche economiche del governo Renzi per capire se queste iniziative saranno in grado di far ripartire il nostro Paese.

Su Rete 4 vedremo il programma Quinta colonna. Paolo Del Debbio approfondisce i temi centrali della giornata in compagnia di politici e opinionisti e con il contributo della gente comune in collegamento dalle piazze.

Su Canale 5 andrà in onda il film Pan – Viaggio sull’isola che non c’è. La trama, Peter è un dodicenne birichino con una insopprimibile vena ribelle, ma nel triste orfanotrofio di Londra dove ha vissuto tutta la vita queste qualità non sono ben viste. In una notte incredibile Peter viene trasportato dall’orfanotrofio dentro un mondo fantastico, popolato da pirati, guerrieri e fate, chiamato Neverland.

Su Italia 1 andrà in onda, invece, il serial C.S.I.. Le anticipazioni della nuova puntata, il CSI indaga sull’omicidio di una giovane vittima travestita da supereroe.

Lunedì sera, 23 gennaio 2017, su La7 andrà in onda il film Le verità nascoste. La trama, il dottor Norman Spencer e Claire sono felicemente sposati e abitano in una villa sul lago decisamente troppo isolata. Mentre lui lavora su esperimenti genetici, lei sta a casa e sente strane presenze. Il primo sospetto è che il vicino abbia ammazzato la moglie: lo spia col binocolo e ben presto la pista si rivela falsa.

