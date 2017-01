La prova del cuoco anticipazioni puntata di oggi 23 gennaio 2017

La Prova del cuoco di oggi lunedì 23 gennaio 2017. Appuntamento oggi con La prova del cuoco su Rai 1 alle 11.50 per una nuova settimana all’insegna dell’allegria e della buona cucina. Come sempre a condurre è Antonella Clerici, padrona di casa de La prova del cuoco, la trasmissione culinaria più amata del mezzogiorno, antesignana di tutti i programmi di cucina. A breve conosceremo anticipazioni, gli ospiti e le ricette preparate nella puntata di oggi lunedì 23 gennaio 2017.

La prova del cuoco: le anticipazioni di lunedì 23 gennaio 2017.

Andrà in onda alle 11.50 come sempre oggi su Rai 1 una nuova puntata de La prova del cuoco con Antonella Clerici, i maestri di cucina, i bravissimi sommelier. Presto conosceremo le ricette e le anticipazioni di oggi 23 gennaio 2017 de La prova del cuoco. Tanti i piatti preparati la scorsa settimana, dai lumaconi alla boscaiola al pollo alla cacciatora, e poi le torte alte, lo zuccotto e diverse specialità. Le puntate della scorsa settimana de La prova del cuoco hanno avuto sicuramente un particolare tenore visti gli ultimi accadimenti. Oggi ci attendono come ogni lunedì alle 11.50 Antonella Clerici ed i suoi ospiti per trascorrere un po’ di tempo in loro compagnia.