Maltempo ed esondazioni in Sicilia: un morto a Palermo. Il maltempo ha colpito la Sicilia con violenti temporali ed esondazioni. Un uomo di 67 anni ha perso la vita ieri a Castronovo di Sicilia, dopo essere stato travolto mentre era in auto dalla piena del fiume esondato. Anche in Calabria la situazione meterologica si presenta difficile con diverse famiglie evacuate ed allerta rossa. Bomba d’acqua sulla città di Sciacca. Nella città di Catania sono state sospese le attività scolastiche a scopo precauzionale. Altissima l’allerta maltempo in Sicilia e in Calabria.

Palermo: esondazioni e maltempo le ultime news.

Le piogge torrenziali hanno determinato l’esondazione del fiume Platani in Sicilia e provocato la morte di un uomo che viaggiava sulla sua auto insieme ad altre persone ed è stato trascinato dalla piena del fiume. Esondati diversi torrenti nella zona. Chiusa la statale Palermo-Agrigento in località di Lercara Friddi. Il maltempo e le piogge copiose imperversano anche in Calabria. A Melito Porto Salvo, secondo quanto riportato dall’Ansa, alcune persone sarebbero state evacuate per precauzione.