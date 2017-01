Tendenze colorazione capelli 2017: il blorange. Le tendenze in tema di capelli si sa sono in continua evoluzione e bisogna costantemente aggiornarsi per non lasciarsi cogliere impreparate e stare al passo coi tempi. Questa ultima tendenza di capelli che interesserà tutto l0anno 2017 si chiama blorange. La nuova tendenza colore per capelli del 2017 che farà molto parlare di sè, specialmente in vista dei mesi primaverili ed estivi. Dallo stile delicato ma un po’ eccentrico è perfetta per le bionde che desiderano conferire nuova personalità e una sferzata di brio alla propria chioma, ma non è di un trend destinato a tutte.

Tendenza colorazione capelli 2017: ecco in cosa consiste il blorange.

In cosa consiste? Si tratta di un particolare biondo chiaro con venature arancio, un colore per capelli originale e fuori dagli schemi. Una colorazione che sta letteralmente spopolando sui social. Questo tipo di colorazione è nata in un modo del tutto casuale. La modella Georgia May Jagger stava tentando di tornare al suo biondo naturale da una tinta rossa che non la soddisfaceva più. Il risultato è stato il blorange, un punto di biondo aranciato davvero irresistibile. Il nome di questa nuance prende spunto dalla crasi tra blonde(biondo) e orange (arancione). Potremmo definire questa tonalità così delicata, ma sicuramente un po’ stravagante, una sorta di color pesca, magnifico sui capelli biondi specialmente se in abbinamento a pelle diafana e occhi chiari. I capelli blorange ricordano molto il color biondo fragola, altra grande tendenza delle ultime stagioni, ma si caratterizzano per un mood decisamente più sofisticato e chic.