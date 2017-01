Pensioni anticipate, Ape. Il giudizio dell’Inca-Cgil. Le pensioni anticipate mediante Ape non convincono l’Inca. “Ape, come tutti i prestiti, va restituito in 20 anni, con rate mensili sulla prestazione futura, comprensive di interessi e della polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza; vale a dire, per evitare che, in caso di decesso del titolare, il debito residuo non vada ad intaccare l’eventuale pensione di reversibilità”. Per il patronato, la nuova misura per le pensioni anticipate si configura come uno strumento finanziario e non pensionistico. “Tutto dipenderà da come verranno scritti i decreti applicativi sugli accordi da sottoscrivere tra ministero, Inps, banche e assicurazioni e sulla individuazione delle cosiddette categorie di lavori gravosi. Il Governo ha promesso di emanarli entro gennaio, ma ancora non ce n’è traccia”, prosegue la nota Inca. “Il silenzio su questi argomenti è quanto meno inquietante”, precisa Morena Piccinini, presidente dell’Inca, riferendosi alla misura per le pensioni anticipate, “perché dopo il battage pubblicitario prenatalizio ci si sarebbe aspettati una maggiore attenzione data la delicatezza della questione. Sembra quasi che il Governo voglia disconoscere la paternità del provvedimento”.

Mancano ancora molte informazione sulle pensioni anticipate tramite Ape. “Per ora si sa solo che l’Inps certificherà il diritto del richiedente l’Ape e si farà garante verso le banche della solvibilità del debitore/lavoratore sulla base della sua futura pensione di vecchiaia; le assicurazioni, a loro volta, dovranno stipulare polizze a copertura del rischio premorienza; al lavoratore spetterà l’onere di restituire il debito fino all’ultimo centesimo, più gli interessi. Un giro d’affari, il cui importo peraltro dipenderà se verrà calmierato il mercato, come è auspicabile. Altrimenti, quello che potrebbe prefigurarsi è l’apertura di un parallelo mercato del credito pensionistico, senza regole, e con l’aggravio di costi insostenibili per i lavoratori e le lavoratrici o per la stessa fiscalità generale, nel caso dell’Ape social”, ha aggiunto Piccinini.

Pensioni anticipate scuola: Opzione donna.

Con la nota 2473 del 19 gennaio 2017, il Miur ha fornito dei chiarimenti circa le pensioni del personale scolastico dal 1° settembre 2017, con particolare riferimento alle pensioni anticipate con il regime di Opzione donna. L’articolo 1, commi 222 e seguenti, della legge di Bilancio 2017, ha esteso il beneficio anche alle lavoratrici che al 31 dicembre 2015 avevano compiuto 57 anni, ma che a tale data non erano in possesso degli ulteriori tre mesi richiesti per effetto degli incrementi alla speranza di vita applicati dal 1/1/2013, pur essendo in possesso di un’anzianità contributiva pari a 35 anni. Resta fermo che le suddette lavoratrici dovranno comunque aver maturato gli ulteriori 7 mesi relativi agli incrementi della speranza di vita entro il 31 luglio 2016. Le pensioni di anzianità, nel caso di opzione donna, vengono corrisposta alla lavoratrice decorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti.

La domanda di dimissioni per l’opzione donna deve essere presentata utilizzando, esclusivamente, la procedura web POLIS “istanze on line” che sarà resa disponibile dal 27 gennaio al 28 febbraio.

Pensioni scuola ed ottava salvaguardia: la circolare del Miur.

Nella circolare 2473 del 19 gennaio 2017 relativa alle pensioni del comparto scuola, il Miur ha precisato che in merito all’ottava salvaguardia, il comma 214, lettera e) della legge di Bilancio, ha previsto la possibilità di accedere al trattamento pensionistico, secondo le regole vigenti prima dell’entrata in vigore della riforma Fornero, a beneficio dei lavoratori in congedo per assistere i figli con disabilità grave ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (lettera e-ter dell’articolo 24, comma 14, del decreto-legge n. 201/2011), i quali perfezionino i requisiti utili per la decorrenza del trattamento pensionistico entro l’ottantaquattresimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011.

Il personale interessato alle pensioni con l’ottava salvaguardia potrà presentare richiesta di accesso al beneficio al competente Ispettorato territoriale del lavoro entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore (1° gennaio 2017) della stessa legge e, dunque, entro il 2° marzo 2017. Successivamente sarà comunicato al personale interessato il rientro nel beneficio della salvaguardia. Solo ad esito della complessa procedura sarà possibile fornire indicazioni su tempi e modalità di presentazione delle istanze di cessazione.

Pensioni anticipate scuola, Ape: la circolare del Miur.

La circolare del Miur sulle pensioni del comparto scuola prende in considerazione anche le pensioni anticipate mediante Ape. Il Ministero dell’istruzione ha specificato che per quanto concerne il nuovo istituto dell’anticipo pensionistico (APE ed APE social), le necessarie istruzioni di dettaglio saranno specificate, di concerto con l’INPS, a seguito dell’emanazione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Solo in seguito all’adozione dei provvedimenti attuativi della legge, infatti, sarà possibile definire e comunicare modalità e tempi per la produzione delle relative istanze.

Pensioni scuola, cumulo gratuito.

Sempre con riferimento alle pensioni del personale scolastico, il Miur chiarisce che l’articolo 1 comma, 195 e seguenti, della legge di Bilancio 2017, ha previsto la possibilità di cumulare, senza oneri a carico dell’interessato, i periodi assicurativi con contribuzione versata a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, per conseguire il diritto ad un’unica pensione.

Il cumulo può essere utilizzato per ottenere le pensione di vecchiaia, di inabilità, indiretta ai superstiti o, dal 2017, per ottenere le pensioni anticipate. Nulla è innovato per quanto concerne l’istanza di cessazione, che potrà essere presentata utilizzando le causali attualmente presenti su web POLIS “istanze on line”.

Pensioni scuola: proroga delle istanze.

Sempre in tema di pensioni del comparto scuola, il Miur con la nota 2718 del 20 gennaio 2017, ha annunciato la proroga del del termine per la presentazione delle domande di cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2017. Si legge nel documento:” In considerazione dei gravi eventi sismici e meteorologici che hanno interessato alcune regioni, causando difficoltà al personale interessato nella presentazione delle domande di cessazione dal servizio le funzioni web POLIS “istanze on line” saranno rese disponibili fino al 13 febbraio”.