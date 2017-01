Riforma pensioni, le novità su pensioni anticipate ed Ape ad oggi 23 gennaio 2017

Riforma pensioni, le novità ad oggi 23 gennaio 2017. Le ultime news sulle pensioni, in particolare sull’anticipo pensionistico, vengono fornite da Marco Leonardi, economista della Statale di Milano e consigliere di Palazzo Chigi, in un’intervista al Corriere della Sera a cura del giornalista Enrico Marro. Leonardi ribadisce che verranno rispettati i tempi dei Dpcm e l’Ape, come prevede la legge, partirà dal primo maggio 2017. Rassicura Leonardi:”L’Ape agevolata sarà sperimentata per due anni: 2017-2018. I lavoratori che quest’anno hanno tra i 63 e i 66 anni e hanno i requisiti contributivi sono circa 300 mila. Di questi, circa 35 mila hanno i requisiti per l’Ape agevolata, l’assegno mensile fino a 1.500 euro a carico dello Stato. Nel 2018 scenderanno a 18-20 mila. C’è poi l’uscita anticipata (con 41 anni di contributi) per i lavoratori precoci, quelli che hanno cominciato da minorenni e che rientrano nelle stesse categorie dell’Ape agevolata: una misura strutturale che interesserà 25 mila persone all’anno”.”L’Ape volontaria – sottolinea Leonardi – è un meccanismo molto flessibile e quindi appetibile. Chi la chiede, per esempio, potrà anche continuare a lavorare o passare a part time. La procedura sarà questa: il lavoratore che vorrà prendere l’anticipo di pensione, compiuti i 63 anni, dovrà farsi certificare dall’Inps il diritto alla pensione e poi presentare, sempre all’Inps, la domanda di anticipo sotto forma di finanziamento bancario, assistito dall’assicurazione in caso di premorienza”.

Ape, pensioni anticipate, le news di Cesare Damiano.

Si dice confortato per queste buone notizie Cesare Damiano, presidente della Commissione Lavoro alla Camera, che in una nota dichiara:”Marco Leonardi fornisce qualche buona notizia: l’Anticipo pensionistico, Ape, partirà come previsto dal primo maggio 2017. Vuol dire che la manovra sulla previdenza contenuta nella legge di Bilancio, compreso l’innalzamento della quattordicesima per i pensionati, è al riparo dell’eventuale intervento correttivo richiestoci dall’Europa? Ce lo auguriamo e ci batteremo, in ogni caso, per questo obiettivo”. Lo afferma in una nota Cesare Damiano, presidente della Commissione Lavoro alla Camera. “In secondo luogo – prosegue – Leonardi annuncia che il ministero del Lavoro ha intenzione di convocare le parti sociali per trovare una soluzione condivisa sui voucher, per i quali l’intenzione è di tornare al lavoro occasionale. Siamo d’accordo su metodo e contenuto, al punto tale che quattro proposte di legge (PD, M5S, FI e Lega) attualmente in discussione alla Commissione Lavoro della Camera, propongono questo obiettivo”. “Non comprendiamo però come si possa pensare di rendere occasionale un lavoro senza indicare, come ha fatto la legge Biagi, il tipo di attività che si può svolgere: i piccoli lavori domestici o le ripetizioni private, ad esempio. Mettere tetti percentuali di utilizzo alle aziende significa istituzionalizzare i voucher e non limitarli al fine di impedire che con essi si sostituisca il normale lavoro dipendente”,

Pocchi giorni fa Damiano aveva anche ribadito: “Dopo la crisi di Almaviva, con 1.666 licenziamenti a Roma, c’è quella di Carrefour che denuncia 500 esuberi. A questi due casi potremmo sommarne altre centinaia. La stima dei sindacati parla di circa 185.000 lavoratori che, nel 2017, esauriranno gli ammortizzatori sociali e che potrebbero diventare dei nuovi poveri. Siamo di fronte a una emergenza lavoro”. “Va varato a maggio, senza ripensamenti – aveva proseguito Damiano – l’anticipo pensionistico che consente di lasciare il lavoro a partire dai 63 anni: un passo avanti sulla strada della flessibilità. Ma questo non basta: occorre anche intervenire sugli ammortizzatori sociali considerando il fatto che, a partire dal primo gennaio di quest’anno, non esistono più cassa integrazione in deroga e mobilità”.