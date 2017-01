Rigopiano: le ultime news e aggiornamenti ad oggi 23 gennaio 2017

Rigopiano: ultime news e aggiornamenti ad oggi 23 gennaio 2017. A Farindola si scava con abnegazione e costanza da cinque giorni nella speranza di trovare ancora persone in vita tra le macerie dell’Hotel Rigopiano, sommerso dalla neve. Al momento sono 11 i sopravvissuti, 6 le persone decedute e 23 i dispersi. Non perdono la speranza i soccorritori, impegnati a salvare persone sotto la pioggia che non smette di cadere sul luogo della tragedia.

Hotel Rigopiano: le ultime notizie ad oggi.

Meteomont nella giornata di ieri ha reso noto il “peso” della slavina caduta sulla struttura, pari a circa 120.000 tonnellate, equiparabili a “4.000 tir a pieno carico”. I soccorritori al lavoro sono all’interno dell’albergo per aprire altri varchi ed altre stanze dove potrebbero trovare altri superstiti. Un altro varco, secondo quanto riportato dall’Ansa, sarebbe stato aperto lateralmente. Contemporaneamente una strumentazione scientifica è in dotazione per monitorare eventuali valanghe e dare segnale ai soccorritori. Ieri è stato trovato il corpo di Faye Dame, lavoratore immigrato senegalese impiegato presso l’Hotel Rigopiano.

La notizia di ieri della mail inviata il 18 gennaio scorso dall’amministratore unico dell’hotel Rigopiano, Bruno Di Tommaso,al Prefetto di Pescara, al presidente della Provincia, alla polizia provinciale e al sindaco di Farindola. L’amministratore allertava le autorità competenti e scriveva: “Vi comunichiamo che a causa degli ultimi eventi la situazione è diventata preoccupante. In contrada Rigopiano ci sono circa 2 metri di neve e nella nostra struttura al momento 12 camere occupate (oltre al personale). Il gasolio per alimentare il gruppo elettrogeno dovrebbe bastare fino a domani, data in cui ci auguriamo che il fornitore possa effettuare la consegna.

I telefoni invece sono fuori servizio. I clienti sono terrorizzati dalle scosse sismiche e hanno deciso di restare all’aperto. Abbiamo cercato di fare il possibile per tranquillizzarli ma, non potendo ripartire a causa delle strade bloccate, sono disposti a trascorrere la notte in macchina. Con le pale e il nostro mezzo siamo riusciti a pulire il viale d’accesso, dal cancello fino alla Ss42. Consapevoli delle difficoltà generali, chiediamo di predisporre un intervento al riguardo. Certi della vostra comprensione, restiamo in attesa di un cenno di riscontro”.