Tagli capelli corti, medi, caschetti, long bob, tendenze Inverno 2017: styling, tagli e colorazioni delle stars!

Tagli capelli, ultime tendenze inverno 2017. Bellissimi tagli di capelli per l’Inverno 2017 vengono sfoggiati dalle stars di Hollywood. Molto invidiato ed imitato il look dell’attrice Emma Stone, che ha scelto di dare un taglio ai lunghi capelli e si sta sbizzarrendo con caschetti di varie lunghezze. Dopo il periodo con un taglio di capelli corti, un caschetto appena sotto l’orecchio, in tonalità rosso/arancio, in questo inverno per la Stone è tempo di tagli di capelli più lunghi, long bob in tonalità rosso scuro.

Tagli capelli e styling Inverno 2017: tendenze delle stars!

Tagli di capelli medio lunghi molto femminili per l’affascinante attrice, che ama anche le acconciature con bellissimi styling raccolti, come quello sfoggiato in occasione dei Golben Globe 2017 dove ha trionfato con il film La La Land, uno styling mordibo, con chignon basso ed un ciuffi di capelli lasciato sciolto ad un solo lato del viso. Outifit da sogno con abiti lungo color creme effetto plissè, con scollatura mozzafiato ed applicazioni con stelline argentate a completare il look da sogno per una serata che si è rivelata davvero speciale per l’attrice.

Nonostante la fama e il successo planetario, Emma Stone è rimasta una ragazza come tante. L’attrice, ogni volta che deve calcare la passerella per una premiere cinematografica si sente come se stesse andando al ballo di fine anno della scuola. Parlando durante il programma tv inglese ‘This Morning’, ha rivelato: “Ora penso di aver conosciuto un po’ delle persone che incontro ad eventi come questi, ma fino a un paio di anni fa mi sentivo come se fossi in un sogno a occhi aperti… Anzi, probabilmente è ancora così”. “E’ surreale, sembra di essere al ballo di fine anno della scuola! Eccetto per il fatto che i vestiti sono in prestito, quindi alla fine della serata li devi restituire, come se fossi una Cenerentola!”, ha concluso la Stone.

Tagli capelli corti, medi, caschetti, long bob, tendenze Inverno 2017: styling, tagli e coloraz... 1 su 11