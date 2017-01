Tagli capelli medi e lunghi 2017: novità e tendenze capelli primavera estate 2017

Tagli capelli medi e lunghi 2017, le ultime novità. La nuova stagione in arrivo ci propone moltissimi tagli di capelli differenti per tutte le amanti dei capelli medi e lunghi. Se infatti non ce la sentiamo di osare con un taglio di capelli corto, possiamo sempre optare per una media lunghezza, di grandissima tendenza tra i tagli di capelli 2017. I long bob rimangono un must have in questa primavera estate 2017, declinati in versione liscia, ma preferibilmente mossa e spettinata. L’effetto wild è super di tendenza e si sposa alla perfezione con le medie lunghezze. Un taglio di capelli medio può inoltre essere impreziosito da un ciuffo o da una frangia, anche loro estremante popolari tra i tagli di capelli del 2017.

Tagli di capelli medi e lunghi 2017: il long bob rimane una garanzia di successo.

I tagli di capelli medi 2017 non sono solo per le amanti del look sbarazzino; se l’effetto messy non è per noi, un blunt cut liscissimo fa al caso nostro; questo taglio di capelli sulle spalle è infatti perfetto da portare sempre in ordine. Nel caso in cui si abbia il viso squadrato, la riga in mezzo contribuisce a riproporzionare tutti i volumi. Per tutte le amanti dei capelli lunghi i tagli di capelli 2017 ci propongono scalature più o meno evidenti, per enfatizzare il movimento e donare volume alla chioma. Anche in questo caso una frangia è di grandissima tendenza, da quella para al ciuffo laterale, a seconda di quella che è la fisionomia del nostro viso. Ce n’è davvero per tutti i gusti insomma!