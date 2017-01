Tempesta d’Amore, anticipazioni e trame di lunedì 23, martedì 24 e mercoledì 25 gennaio 2017. «Per amare André». Melli (Bojana Golenac) non si arrende e, secondo le anticipazioni di Tempesta d’Amore (Sturm der Liebe), è determinata a conquistare André (Joachim Latsch). Questi, intanto, è alle prese con una nuova impiegata presso gli uffici municipali. Beatrice (Isabella Hübner) incomincia a tessere un nuovo intrigo per neutralizzare i fratelli Konopka, e dimostrare di essere la compagna ideale per Friedrich (Dietrich Adam). Desirée (Louisa von Spies) è piena di odio verso Clara (Jeannine Michele Wacker), e cerca di ‘farle le scarpe’ definitivamente con Adrian (Max Alberti), anche senza avvalersi dei consigli di sua madre, che – per chiudere la partita – vorrebbe farla rimanere incinta del bel Lechner.

«Kassandra Kron, la stilista». Tempesta d’Amore, anticipazioni e trame di lunedì 23, martedì 24 e mercoledì 25 gennaio 2017.

Frattanto, come abbiamo anche già visto dalle anticipazioni di Tempesta d’Amore (Sturm der Liebe), è arrivata al Fürstenhof la nota designer Kassandra Kron (Gabrielle Odinis), e Friedrich ne rimane subito affascinato. Ne rimane affascinata anche Clara Morgenstern, ma per altri motivi: vorrebbe che la stilista le desse qualche dritta per avviarla verso quella professione, che è il sogno della sua vita. Ma Clara si deve subito rendere conto che Desirée – che è amica della Kron – invece di farle una buona presentazione sembra avere tutta l’intenzione di sbarrarle la strada.

«L’invidia di Desirée».Tempesta d’Amore, anticipazioni e trame di lunedì 23, martedì 24 e mercoledì 25 gennaio 2017.

Infatti l’ostilità della Bramigk verso Clara è ormai globale, e non riguarda solo la rivalità amorosa, ma la irrita anche il suo interessamento nei confronti della sua amica stilista. Infatti le anticipazioni di Tempesta d’Amore mostrano che Desirée è a conoscenza del talento della giovane Morgenstern e teme che Kassandra possa aiutarla a realizzare il suo sogno. Per questo la denigrarla agli occhi della Kron, rovinandole l’incontro. A quel punto la ragazza comprende che l’unica cosa che le rimane da fare è quella di parlarne con Adrian nella speranza che l’amico capisca le sue ragioni e si schieri dalla sua parte. Ma Lechner è preso tra due fuochi: da un lato vorrebbe sinceramente aiutare Clara, ma dall’altro non vuole scontentare la sua fidanzata.