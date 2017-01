Uomini e Donne Anticipazioni News e Gossip dal Trono Over a partire dal 19 gennaio 2017. «Tina: Gemma a me? Ma neanche per sbaglio!» Le anticipazioni di Uomini e Donne ci mostrano Maria che fa notare a Tina quanto una certa dama sia dimagrita, poi si passa alla sfilata il cui tema è “Amore ai fornelli”. La De Filippi precisa che Tina non può votare, ma la Cipollari si oppone e battibecca con una signora del pubblico che per sbaglio la chiama Gemma! Parte la sfilata, la prima è Anna che non si rivolge ad Anahi, e si propone in un abito stile chef che la stilista comunque promuove. Voti tra i 7 e il 10 ma c’è anche un 5.

Ed ecco Emy che secondo le anticipazioni di U&D si rivolge ad Anahi e prova dei capi, ma finisce per sfilare con grembiule, pantofole e un mestolo in tasca! Per Graziella per la è fuori tema, mentre altre due signore la elogiano, mentre c’è un voto basso da parte di Giorgio: è proprio vero che “de gustibus…”! Arriva il turno di Gemma che non si rivolge ad Anahi perché umilmente dice che “non ne ha bisogno”, ma la stylist osserva che si veste troppo da giovane e la boccia per la gioia – è il caso di dirlo? – di Tina; la dama sfila sulle note di “That’s amore” in casacca bianca e autoreggenti bianche con cuffietta in testa e scarpe rosse. Tina le dà 1, Marco la sufficienza, c’è un 2 e c’è un 10. La bionda opinionista esce dalla studio e rientra per fare la caricatura della sfilata di Gemma con tanto di dentiera in evidenza. Ovviamente ne nasce un battibecco con la Galgani, che in seguito va a cambiarsi…