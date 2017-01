Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni del trono classico: Sonia Lorenzini a rischio? Le ultime news e anticipazioni del trono classico di Uomini e Donne vedono nell’occhio del ciclone Sonia Lorenzini. La polemica in questione riguarda una sua presunta frequentazione con uno dei suoi corteggiatori, Federico. Spiritosa, bella e simpatica era stata invitata ad essere tronista proprio per il suo essere vera e spontanea, quindi davvero un fulmine a ciel sereno. Il tutto è stato svelato dal nuovo opinionista di Uomini e Donne, Mario Serpa, il quale, senza peli sulla lingua, ha accusato la 27enne tronista mantovana di essere già d’accordo con Federico e di frequentarlo già da tempo: le affermazioni del compagno di Claudio Sona sono giustificate da alcune confidenze segrete del cugino del bisnonno di Federico che ha rivelato come Sonia lo ami e che certamente lo sceglierà.

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: Sonia Lorenzini si difende dalle accuse.

Uomini e donne, Trono classico ultime news. Messa con le spalle al muro la tronista Sonia Lorenzini ha ammesso di aver già visto Federico in un determinato locale, ma non per questo bisogna dare per scontato che sarà lui la scelta. In questa posizione, Sonia rischierebbe davvero grosso, ma stando alle ultime news, nel corso dell’ultima registrazione,è apparsa sicura e per nulla turbata dalle accuse mosse da Mario Serpa. A questo proposito, Gianni Sperti ha persino lanciato una nuova ipotesi: “E se fosse stato Federico, all’insaputa di Sonia, ad aver messo in giro tutti questi gossip?”

La conduttrice del programma di Uomini e Donne Maria De Filippi vuole andare fino in fondo a questa storia, anche e soprattutto perchè, se le indiscrezioni venissero avvalorate, la tronista rischierebbe seriamente la squalifica. La conduttrice, infatti, sarebbe convinta della veridicità delle affermazioni fatte da Mario Serpa. Maria sarebbe furiosa, visto che proprio la De Filippi ha voluto fortemente che la ragazza mantovana sedesse sul trono.

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni del trono classico: l’eliminazione di Alessandro Calabrese.

Inoltre l’ex gieffino Alessandro Calabrese, entrato a far parte del programma come corteggiatore di Sonia è stato eliminato. Lui ha dichiarato di essere ‘Un po’ arrabbiato…’, sostenendo che la sua eliminazione è stata dovuta principalmente ai gossip che lo vedevano coinvolto con la sua ex Lidia Vella. Per sapere quali saranno gli sviluppi non ci resta che attendere.