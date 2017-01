Amici 2017 Ed.16: le ultime news ad oggi 24 gennaio 2017

Amici 2017 Ed. 16, ultime news sulla trasmissione. Continuano ogni giorno su Real Time le puntate speciali di Amici 2017 Ed. 16 alle ore 13.50. Scopriamo cosa è successo durante il Daytime di oggi di Amici 2017 Ed. 16 su Real Time. Stefano e Marcello hanno rilanciato la nuova gara di inediti tra Francesco e Thomas.

Amici 2017 Ed. 16: le ultime ad oggi, martedì 24 gennaio 2017.

Carlo Di Francesco non vuole che Giada affronti l’esame per l’eliminazione mentre è Erik ad affrontare l’esame e riesce ad ottenere un’altra possibilità dalla commissione di ballo, che nonostante noti immaturità nel ballerino di Amici 2017 Ed. 16 vuole che continui il suo percorso. Grande gioia per Erik che si sta impegnando per restare nella scuola.

Mike Bird intanto sembra essere al centro dei pensieri di Riccardo, Elisa, Lo Strego e Shady che parlano di lui e non soltanto del suo timbro vocale. Intanto Marcello dà il suo sostegno a Cosimo, che mostra delle perplessità nel ballare in studio. La grande versatilità mostrata da Cosimo potrà infatti aiutarlo nelle prossime coreografie. Inizia così una nuova settimana di Amici 2017 Ed. 16.