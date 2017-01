Amici 2017, le ultime news e anticipazioni: amicizia o storia d’amore tra Alessio Mininni cantante di Amici Ed. 16 e Asia Nuccetelli? Secondo quando riportato dal sito Novella 2000 si sta assistendo alla nascita di una nuova coppia. Stiamo parlando di Asia Nuccetelli, figlia di Antonella Mosetti, con la quale ha partecipato in coppia al Grande Fratello Vip, reality nel quale si invaghì del tronista Andrea Damante, e Alessio Mininni, uno dei concorrenti della sedicesima edizione di Amici. Il cantante conta sui social numerosissime fan che lo apprezzano sia per la sua bellezza che per la sua bravura ma che non sembrano molto concordi nella nascita di questo nuovo flirt.

Amici 2017, le ultime news e anticipazioni: le foto sui social di Alessio e Asia.

Supposizioni o realtà ma dai social ci giungono foto che vedono i due uscire insieme. Con loro c’erano anche Riccardo Marcuzzo, grande amico di Alessio, e la figlia di Pino Daniele, e lei ha postato su Instagram la canzone Mercy che lui ha interpretato nello speciale di sabato scorso. E’ solo amicizia tra i due o si può parlare di amore? Conosciamo meglio Alessio Mininni concorrente di Amici 16. Il cantante vive a Bitetto (provincia di Bari) con i genitori e il fratello. Ha incontrato la musica già all’età di 10 anni, quando il papà acquistò per gioco una chitarra. Da quel momento Alessio ama suonare, scrivere e comporre canzoni. Si è appena diplomato al liceo musicale e presto vorrebbe ultimare i suoi studi al Conservatorio. Il suo sogno è quello di fare della propria passione un lavoro e di potersi considerare un giorno un vero e proprio musicista professionista. Asia è la figlia di Antonella Mosetti. Il padre si chiama Alex. La ragazza ha partecipato al GF Vip con la mamma.