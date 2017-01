Amnistia e indulto, carceri e detenuti: le novità ad oggi 24 gennaio 2017. Le ultime notizie sul fronte Amnistia e indulto non possono che riguardare l’apertura di un dibattito sul ruolo della pena a margine delle parole inviate dal Papa ai detenuti del Carcere Due Palazzi di Padova. Parole che invitano ad una riconsiderazione della pena e ad un cambiamento di ordine culturale. Intanto nelle carceri italiani non si placa l’emergenza suicidi. Ecco le ultime news sui detenuti ad oggi 24 gennaio 2017.

Carceri e detenuti: le ultime news ad oggi.

Secondo quanto riportato dal Corriere Veneto a Vicenza nel carcere San Pio X Carlo Helt, si sarebbe ucciso un 40enne. L’uomo sinto era accusato di omicidio e di tentato omicidio pluriaggravati ed altri reati. Non è bastato il tempestivo intervento della polizia penitenziaria. Leo Angiulli, segretario generale della Uil penitenziaria ha commentato: “i colleghi in più occasioni sono riusciti a salvare vite umane, anche lunedì è stato fatto il possibile ma purtroppo senza esito”.

A Napoli viene segnalata da ottopagine la morte di un detenuto che si trovava in carcere ma nonostante il coma non era stato ancora scarcerato.”I giudici, pur a fronte di una certificazione sanitaria attestante che era in coma ed in imminente pericolo di vita, non gli hanno revocato il carcere a cui era sottoposto” ha spiegato l’avvocato dell’uomo.

