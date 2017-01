Anticipazioni Beautiful puntate americane e trame di Marzo 2017. «Caroline svincola Thomas…». Secondo le anticipazioni delle puntate americane di The Bold And The Beautiful, Caroline, prima di partire, parla a Thomas a cuore aperto come sempre, rivelandogli di non essere pronta ad una storia con lui perché ancora troppo coinvolta da Ridge, e specificando di non avere la pretesa che lui sia disposto ad aspettare i suoi tempi, che potrebbero essere anche molto lunghio non arrivare affatto. In altri termini, nonostante essi siano legati dal piccolo Douglas, fra Caroline e Thomas non c’è alcun vincolo, e la ragazza ci tiene a specificare che lui deve sentirsi libero di frequentare chi vuole. Quindi, traendo le dovute conclusioni, il matrimonio fra suo padre e Caroline è naufragato soprattutto a causa dell’inadeguatezza di lui.

«Saha e Thomas: scatta la scintilla?» Anticipazioni Beautiful, trame di Marzo 2017 e puntate americane.

Le anticipazioni delle puntate americane di Beautiful rivelano che nel periodo in cui Caroline rimane lontana, Thomas si accosta a Sasha, rimasta sola dopo l’abbandono di Zende, tornato da Nicole Avant più innamorato di prima. I due giovani, complice la quotidianità del lavoro alla Forrester, incominciano a frequentarsi, e tra loro ci sono confidenze molto intime, ma anche qualche bacio… Thomas, inoltre, non esita a difendere la terza Avant dal comportamento deprecabile di Julius, suo padre naturale, e da qualche dissapore con Nicole. È proprio Thomas a cercare di far riavvicinare le due sorelle, e Sasha glie ne è grata. Ma tutto ciò va avanti fino al ritorno di Caroline. E dopo?