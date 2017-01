Beautiful, anticipazioni e trame di martedì 24, mercoledì 25 e giovedì 26 gennaio 2017. «Viaggio a tre, un’incognita!». Secondo le anticipazioni di Beautiful l’idea di un viaggio a tre crea tensione tra Liam e Wyatt, ma Bill vuole metterli alla prova. Quinn, orgogliosa che Eric sia di nuovo il CEO della Forrester Creations vuole una relazione seria con lui, e quindi manda Deacon a farsi benedire! La Fuller allora si camuffa da tecnico informatico e così conciata si presenta nel suo ufficio, ma si imbatte in Steffy – e lì faranno scintille!

«Quinn, stai fuori dalla mia vita!» Beautiful, anticipazioni e trame di martedì, mercoledì 25 e giovedì 26 gennaio 2017.

Le anticipazioni di Beautiful ci mostrano che Steffy, scoperta Quinn che si è intrufolata – in uno dei suoi ennesimi ineffabili travestimenti – all’interno degli uffici della Forrester Creations, minaccia la suocera diffidandola dall’avvicinarsi a lei e dalla sua famiglia. Tornata a casa racconta del comportamento della Fuller a Wyatt e Liam. Wyatt intanto le propone questo viaggio a tre, sottolineandole l’importanza che ha per Bill e per l’azienda. Lei accetta. Fa bene o male? Ai posteri l’ardua sentenza!