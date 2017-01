Il Segreto, anticipazioni e trame di martedì 24, mercoledì 25 e giovedì 26 gennaio 2017. «I Santacruz via da Puente Viejo?». Abbiamo già visto come, secondo le anticipazioni de Il Segreto, Francisca abbia deciso di accogliere e sostenere in vari modi i pellegrini che dicono di aver visto la Vergine del Cammino. Severo intanto propone a Lucas e Sol di andar via da Puente Viejo e iniziare altrove una nuova vita, ma Eliseo ricompare improvvisamente, come un fantasma…

«Chi è veramente Onésimo?». Il Segreto, anticipazioni e trame di martedì 24, mercoledì 25 e giovedì 26 gennaio 2017.

Ebbene sì, è proprio così, e le anticipazioni de Il Segreto lo confermano: donna Francisca giura di aver avuto una visione della Madonna del Cammino. Nel frattempo Eliseo – stanco della lotta con i Santacruz – decide di accettare la proposta della fantomatica doña Melísa Ramírez de la Prada. Intanto Emilia è confusa, non sa se lasciare tutto e seguire César a Malaga oppure no, ma nel frattempo riceve una notizia veramente sconcertante sul conto di Onésimo: pare che non sia il cugino di terzo grado di Pedro… Ma allora chi è? Intanto le condizioni di Rosario migliorano di giorno in giorno e Alfonso, sollevato, sembra ravvedersi quanto ai combattimenti clandestini.

«La morte di Quintina». Il Segreto, anticipazioni e trame di martedì 24, mercoledì 25 e giovedì 26 gennaio 2017.

Le anticipazioni de Il Segreto mostrano che Eliseo rinuncia a Sol e abbandona La Quinta. Intanto Hipólito riceve la notizia della morte di Quintina e ne è ovviamente sconvolto e addolorato. Emilia ha scelto di seguire César a Malaga e avverte Alfonso di questa decisione. Rosario non vede l’ora di trasferirsi nella casa che le hanno regalato i figli. Francisca è certa di aver assistito a una visione miracolosa e non vuole intender ragioni al proposito. Dolores e Gracia decidono di indagare: infatti dubitano anch’esse di Onésimo!