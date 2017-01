Tempesta d’Amore, anticipazioni e trame di martedì 24, mercoledì 25 e giovedì 26 gennaio 2017. «Friedrich ‘ci dà che ci dà’ con Kassandra?» Abbiamo già visto come, secondo le anticipazioni di Tempesta d’Amore, la nota designer Kassandra Kron è oggetto delle attenzioni di Friedrich, colpito dalla sua bellezza ed eleganza. Dal canto suo la stilista ha modo di apprezzarne la gentilezza. Stahl inizia a convincersi di avere qualche possibilità con lei. Durante la permanenza di Kassandra, Friedrich si rende conto che non ha mai provato un’attrazione simile per un’altra donna…

«…macché: si tira indietro all’ultimo momento!» Tempesta d’Amore, anticipazioni e trame di martedì 24, mercoledì 25 e giovedì 26 gennaio 2017.

Una nuova love story al Fürstenhof? Ma no, niente da fare, qui le anticipazioni di Tempesta d’Amore ci devono deludere un po’, perché proprio un attimo prima di provarci con la fascinosa designer, Friedrich cambia improvvisamente – e forse improvvidamente – idea, e si tira indietro! Dietro questa repentina ritirata c’è ovviamente il suo complesso e tormentato rapporto con Beatrice, alla quale ora come ora non se la sente giocare uno scherzo del genere. Stahl pensa che nel tempo il suo legame con la Hofer sia destinato a consolidarsi perché gli sembra che la dark lady – a causa delle sue condizioni – abbia tirato i remi in barca rispetto ai furori di un passato ancor troppo recente. Se soltanto sapesse dello scherzo – a proposito di tiri mancini – che la Hofer sta tirando proprio a lui…