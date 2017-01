Una vita – Acacias 38, anticipazioni e trame di martedì 24, mercoledì 25 e giovedì 26 gennaio 2017. «María Luisa lascia Víctor!». Secondo le anticipazioni di Una vita – Acacias 38, improvvisamente Ramón si mette contro Trini, avendo scoperto che è lei la mandante delle ricerche furtive di Fabiana all’interno dei cassetti di Lourdes. Trini non si sbilancia e, come suol dirsi, ‘tiene botta’, ma non si esime dall’avvisare il suo amato che la sua prima moglie nasconde un segreto! María Luisa lascia Víctor dicendogli che ha le prove che dimostrano la sua infedeltà.

«Le bugie di Rosina». Una vita – Acacias 38, anticipazioni e trame di martedì 24, mercoledì 25 e giovedì 26 gennaio 2017.

Le anticipazioni di Una vita – Acacias 38 mostrano che Rosina racconta una bugia a Maximiliano per potersi allontanare dal paese. Gli racconta di aver ricevuto una lettera da certe sue zie che richiedono la sua presenza ad Oviedo per occuparsi di alcune incombenze familiari. Mauro si reca a Calle Acacias per la processione del Giovedì Santo e convoca Cayetana in commissariato. La Sotelo però – avendo la sensazione di aver già incontrato Teresa – prende tempo…