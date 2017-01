Antonella Clerici: look in bianco nella puntata di oggi 24 gennaio 2017

Antonella Clerici: il suo look in bianco nella puntata di oggi 24 gennaio 2017. Anche oggi su Rai 1 abbiamo assistito ad una entusiasmante puntata de La prova del cuoco con la simpaticissima Antonella Clerici. Per la seconda puntata della settimana la presentatrice ha optato per un candido look con blusa bianca abbinando pantaloni neri e collana-catena lunga come nel suo stile. Capelli raccolti per la bionda Antonella, che ogni giorno tiene compagnia a milioni di italiani.

Antonella Clerici ha scelto oggi un outfit semplice ma molto elegante con una blusa bianca ed una collana lunga per illuminare. Rossetto deciso e make-up nei toni del rosa. Presto vedremo Antonella Clerici impegnata in una nuova tramissione serale della Rai, prontissima per una nuova avventura. Ospiti di oggi a La prova del cuoco: Anna Serpe, Ricardo Takamitsu, Pietro Di Noto. Come sempre tante ricette e nuove sfide nella trasmissione culinaria più amata del mezzogiorno in compagnia di Antonella Clerici e della sua allegrissima brigata.

