Belen Rodriguez e Stefano De Martino: oggi la prima udienza di divorzio in Tribunale

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: una storia giunta al capolinea. La storia d’amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è ormai giunta al capolinea. Una storia d’amore travolgente seguita da un matrimonio e la nascita del loro piccolo Santiago. Il finale della storia però non è stato quello aspettato, ma la realtà è più complicata delle favole. Oggi i due si ritroveranno in tribunale per firmare l’addio definitivo, la separazione. Nonostante gli sforzi fatti per riconciliarsi, i due hanno deciso di percorrere strade diverse, che, però si ricongiungeranno sempre quando dovranno andare verso il loro bimbo. E per amore di Santiago continueranno ad essere genitori presenti e amorevoli. Oggi dunque una giornata importante per Belen e Stefano dato che al Tribunale di Milano, Sezione IX civile, ci sarà la prima udienza di divorzio. Tanti i curiosi pronti ad assistere alla fase conclusiva della vita di una coppia tanto discussa ma anche tanto amata.

La prima udienza di divorzio per Belen e Stefano: massimo riservo su quanto verrà deciso.

Massimo riserbo su quanto accadrà oggi in aula visto che si parlerà soprattutto del futuro del figlio. L’appuntamento è stato già rimandato in precedenza, il tribunale definirà tutte le questioni economiche ed il tempo che ciascun genitore dovrà trascorrere con il figlio. Non è escluso, come riportato da Novella 2000 che l’udienza possa ancora slittare e che Belen e Stefano decidano di non presentarsi delegando i propri avvocati.