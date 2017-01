Caterina Balivo, abito corto fantasia a Detto Fatto di oggi, martedì 24 gennaio 2017

Caterina Balivo, il look a Detto Fatto di oggi, 24 gennaio 2017. Caterina Balivo torna su Rai 2 con una nuova puntata di Detto Fatto. Anche oggi vediamo tanti tutorial simpatici e divertenti, ed ammiriamo un nuovo look della conduttrice. Caterina ogni giorno sorprende con outfit moderni, di estrema tendenza. Ieri la Balivo ha stupito con un look casual composto da blusa fantasia, pantaloni attillati e giacca verde – beige. Per la puntata di Detto Fatto di oggi, 24 gennaio 2017, invece, Caterina Balivo ha scelto di indossare un bellissimo abito corto con sfondo rosso e fantasia floreale sui toni dell’azzurro. A completare il look sono delle bellissime décolleté nere.

Caterina Balivo, i capelli a Detto Fatto di oggi, martedì 24 gennaio 2017.

Caterina Balivo ha scelto, per il suo look, uno dei tagli di capelli di maggiore tendenza, come per l’anno scorso, anche per questa nuova stagione invernale: si tratta di un long bob, ed oggi la conduttrice ha deciso di portare i suoi capelli sciolti con piega liscia.