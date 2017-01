Coppa Italia, quarti di finale: Juventus-Milan, probabili formazioni e news. Pochi giorni dopo la conclusione del 22° turno del campionato, le grandi squadre della serie A scendono di nuovo in campo per le gare uniche valide per i quarti di finale della Coppa Italia 2016/17. Questa sera, martedì 24 gennaio 2017, alle 20:45 presso lo Stadio San Paolo il Napoli ospita la Fiorentina. Domani sera, mercoledì 25 gennaio 2016, alle 20:45 la Juventus affronterà il Milan a Torino, nella rivincita della finale di Supercoppa Italiana di Doha. Negli ottavi di finale i bianconeri hanno eliminato l’Atalanta, vincendo 3-2 in casa, mentre la squadra di Montella ha superato 2-1 il Torino a San Siro.

Max Allegri sta riflettendo sugli interpreti e sul modulo da schierare in campo. Saranno della partita Rugani, Barzagli, Rincon e Pjaca, giocatori importanti della rosa bianconera che ultimamente hanno trovato meno spazio in campionato. Contro la Lazio il 4-2-3-1 con Mandzukic, Cuadrado, Dybala e Higuain contemporaneamente in campo ha regalato spettacolo, ma servirà forse maggiore equilibrio contro il Milan. Marchisio dovrebbe riprendere il proprio posto nel ruolo di regista, dopo l’affaticamento muscolare che lo ha tenuto fuori contro la Lazio. La squadra di Montella ha messo in difficoltà tatticamente la Juventus già in due occasioni in questa stagione.

Coppa Italia, quarti di finale: Juventus-Milan, probabili formazioni e news.

I rossoneri schiereranno anche domani il loro classico 4-3-3, con la migliore formazione possibile. La strada per il terzo posto si è complicata per il Milan e la Coppa Italia è un obiettivo fondamentale per la stagione rossonera. In attacco Bacca sarà affiancato dalle due ali brevilinee, Bonaventura e Suso, protagonisti in Supercoppa. A centrocampo e in difesa tornano Locatelli e Romagnoli, dopo la squalifica in campionato. Marco Storari potrebbe fare il suo esordio stagionale con la maglia rossonera, proprio nel suo ex stadio davanti ai tifosi che l’hanno ammirato per 5 anni nel ruolo di vice-Buffon.

La Juventus è detentrice delle ultime due Coppe Italia e ha battuto il Milan nella finale di un anno fa, grazie al gol di Morata nei tempi supplementari. I rossoneri, allenati da Max Allegri, sono stati eliminati dalla Juventus nella Coppa nazionale anche nel 2012 (in semifinale) e nel 2013 (nei quarti di finale). Sarà la terza sfida stagionale tra le due squadre, dopo l’1-0 in campionato a favore del Milan e la finale di Doha, vinta dalla squadra di Montella ai calci di rigore. Diretta TV: dalle 20:45, su Rai 1 e in streming tramite l’app Rai Play.