Oggi, martedì 24 gennaio 2017, su Rai 2 andrà in onda una nuova puntata di Detto Fatto ricca di bellissimi tutorial. Vediamo quali sono le anticipazioni ufficiali della puntata di Detto Fatto di oggi. Giulia Vaiana torna a Detto Fatto con una gustosa ricetta carica di gusto e di magia: i dolcetti del bosco, un dolce semplice ma molto goloso! Raffaello Tonon dà alcuni consigli di moda ad un insegnante che non riesce a creare outfit eleganti e di stile. A Detto Fatto il fiorista ecosostenibile Alberto Menegardi propone un tutorial che interessa molto non solo gli adulti, ma soprattutto i più piccoli: Alberto ci insegna a riprodurre un ecosistema in vaso, in questo modo restando comodamente a casa possiamo osservare da vicino tutti i cicli della natura.

Titti e Flavia tornano a Detto Fatto per la seconda sfida tra di loro. Le due letterario per aggiudicarsi un diadema, e le sfide su cui dovranno gareggiare sono: come smacchiare le scarpe di camoscio, come eliminare la macchia di vino rosso dalla tovaglia o camicia, come eliminare i graffi sul legno e come pulire la borsa di pelle chiara. Stefano Bonomi a Detto Fatto renderà ancora più simile e somigliante una ragazza che somiglia a Madonna, e per far ciò Bonomi regala ala ragazza un nuovo taglio ed una nuova colorazione di capelli.