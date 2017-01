Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia, ultime news oggi 24 gennaio 2017

Maddalena Corvaglia ultime news. Da pochissimi giorni Maddalena Corvaglia ha annunciato con un post di essere in procinto di divorziare da Stef Burns dopo sei anni di matrimonio. La Corvaglia ha voluto ringraziare tutti i fan che le hanno scritto parole di supporto sul social dopo che la notizia della rottura con il chitarrista si è diffusa sui media. “Grazie di cuore a tutti voi X l’ empatia , il rispetto, ed i vostri consigli. Non vi conosco personalmente, ma vi vi voglio bene”, ha scritto Maddalena sul suo profilo Instagram. La showgirl, che insieme a Burns ha una figlia di sei anni, Jamie, l’altro giorno ha usato proprio lo stesso social network per far sapere a tutti che l’amore per Stef si è esaurito. Grande affetto e solidarietà anche dall’amica di sempre Elisabetta Canalis, con la quale Maddalena è molto unita e con cui si frequenta spesso da quando vive in California.

Elisabetta Canalis, ultime news.

Periodo non facile anche per la Canalis, che in questi giorni ha subito una grave perdita. Il padre della bella Elisabetta, Cesare Canalis si è spento non nella sua Sardegna, ma a Los Angeles, dove vive appunto l’ex velina e dove probabilmente si era trasferito per trascorrere con lei e la sua nipotina Skyler gli ultimi giorni di vita. Cesare ha lasciato un grande dolore nel cuore di amici e familiari, e soprattutto in quello della figlia Elisabetta. I primi a riportare la triste notizia sono stati i quotidiani dell’isola mediterranea ‘L’Unione Sarda’ e ‘La Nuova Sardegna’, ma l’annuncio è stato dato anche attraverso il social network Facebook dal professore Attilio Mastino, un ex rettore dell’Università di Sassari e anche grande amico del dottor Canalis. Elisabetta a poche ore dalla scomparsa ha pubblicato due post sul suo profilo Instagram. Prima è apparsa un’immagine che la ritrae da piccola insieme al padre, accompagnata da questo testo: “Io ed Il mio babbo qualche anno fa…”. Poi Eli ha condiviso una foto più recente del genitore, scrivendo: “Non so se tutto questo sara’ lo stesso senza di te , noi ci proveremo babbino mio. Ti voglio tanto tanto bene”.

Tantissimi i messaggi di condoglianze arrivati dai suoi numerosissimi fan, non solo italiani