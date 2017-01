Hotel Rigopiano: gli ultimi aggiornamenti ad oggi 24 gennaio 2017, 14 i morti. Non si ferma il lavoro dei soccorritori dell’Hotel Rigopiano. Al momento sono sempre 11 i sopravvissuti ma a salire è il numero dei morti, arrivato a 14 dopo il recupero di altri corpi in mattinata, non ancora identificati. Il numero dei dispersi nella tragedia dell’Hotel Rigopiano è sceso a 15 persone. Estenuante l’attesa dei parenti delle vittime che da giorni non conoscono le sorti dei loro familiari.

Hotel Rigopiano: le ultime news ad oggi.

Il padre di Stefano Feniello, uno dei ragazzi dispersi, su è espresso contro le autorità ed ha dichiarato alla stampa: “Quelli che ancora non rientrano sono stati sequestrati contro il loro volere perché volevano rientrare. Li hanno sequestrati. Avevano le valigie pronte. Li hanno riuniti tutti vicino al caminetto come carne da macello”. Intanto, secondo quanto riportato da Forum H2O Abruzzo emergono i primi dettagli sulla costruzione dell’hotel Rigopiano che si sarebbe compiuta su detriti preesistenti di valanghe. A Confermarlo sarebbe la mappa Geomorfologica dei bacini idrografici della Regione Abruzzo e la mappa del Piano di Assetto Idrogeologico della Giunta Regionale. Si continua a sperare nel ritrovamento dei dispersi vivi ed alcuni dei superstiti sono stati già dimessi dagli ospedali. Ieri sono stati ritrovati in buone condizioni i cuccioli dei pastori dell’hotel, Lupo e Nuvola.