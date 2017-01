Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, le anticipazioni e le news a meno di una settimana dall'inizio

Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, le anticipazioni della nuova edizione. Manca meno di una settimana per l’inizio della nuova stagione de L’Isola dei famosi 2017 Ed. 12. Il reality sarà nuovemente condotto da Alessia Marcuzzi, confermata da Mediaset dopo gli ottimi risultati registrati lo scorso anni, e prenderà il via lunedì 30 gennaio 2017 in prima serata su Canale 5. Sono tante le novità di questa nuova stagione, vediamo alcune anticipazioni. Nel salotto di Alessia Marcuzzi non ci saranno più, a commentare le vidende dei naufraghi, Alfonso Signorini e Mara Venier: ci sarà invece, Vladimir Luxuria. Stafano Bettarini prenderà il posto di Alvin e sarà il nuovo inviato.

L’Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, quali saranno i naufraghi?

Tra i concorrenti che naufragheranno sull’isola ci sono Giulio Base, Nathalie Caldonazzo, Nancy Coppola, Raz Degan, Samantha De Grenet Moreno Donadoni, Eva Grimandi, Andrea Marcaccini, Filomena Mastomarino, Andrea Roncato e Gigi Sammarchi. Tra i concorrenti de L’Isola del Famosi 2017 Ed. 12 ci sarà anche Massimo Ceccherini, che cerca riscatto dopo la squalifica subita nel 2006. Ci sarà anche una tra Giulia Calcaterra, Desiree Popper: le due sono risultate vincenti al televoto nella puntata di Domenica Live di domenica 22 gennaio 2017, ma solo una potrà andare a L’isola dei Famosi, e domenica prossima a Domenica Live scopriremo chi delle due naufragherà.