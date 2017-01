La prova del cuoco: anticipazioni e ospiti di oggi martedì 24 gennaio 2017

La Prova del cuoco: puntata di oggi martedì 24 gennaio 2017. La prova del cuoco torna anche oggi su Rai 1 alle 11.50. Insieme ad Antonella Clerici vedremo come sempre tante deliziose ricette e preparazioni e trascorreremo un po’ di tempo in compagnia dei cuochi e dei maestri di cucina. La prova del cuoco, seguita non soltanto in Italia ma anche all’estero, è da sempre uno dei programmi più seguiti del mezzogiorno. Presto conosceremo tutte le anticipazioni di oggi martedì 24 gennaio 2017 della nuova puntata de La prova del cuoco.

La prova del cuoco: le anticipazioni di oggi martedì gennaio 2017. Sfida Anna contro Anna?

Appuntamento oggi alle 11.50 su Rai 1 con la consueta puntata de La prova del cuoco. Come ogni martedì dovremmo vedere sfidarsi Anna Serpe contro Anna Moroni con alcuni classici della cucina. Scopriamo intanto cosa è accaduto nella puntata di ieri lunedì 23 gennaio 2017 de La prova del cuoco. Ieri si sono sfidate le fettuccine al gambuccio e funghi contro il risotto alla milanese con l’ossobuco per una super sfida tra i primi tra Roma e Milano. A vincere è stata la squadra di Roma. Anna Moroni ieri a La prova del cuoco ha preparato i suoi famosissimi cardi alla parmigiana di cui parlava già da tempo, Hiro Shoda ci ha insegnato a preparare i bocconcini croccanti mentre Nat Cattelani ha preparato una delle sue deliziose torte “di casa” con crema a limone. La gara dei cuochi ieri è stata vinta dalla squadra del peperone verde. Chi vincerà oggi e quali ricette vedremo nella puntata del 24 gennaio 2017 a La prova del cuoco? Lo scopriremo tra poco…