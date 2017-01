Pensioni, Inps, buste arancioni. Il Presidente dell’Inps, Tito Boeri, torna a parlare di pensioni. Nel corso del suo intervento al convegno “Tuttopensioni”, organizzato dal Sole 24 Ore, Boeri ha annunciato, tra le altre cose, il proseguimento della campagna informativa “La Mia pensione”, con l’invio della busta arancione ai soggetti potenzialmente interessati alla misura per la pensioni anticipate, l’Ape. L’invio della busta arancione a coloro che hanno già compiuto 63 anni o li compiranno entro fine 2017 e con almeno 20 anni raggiunti oggi o entro fine anno, riguarderà una un platea di circa 150mila persone.

Boeri nel suo intervento sulle pensioni al convegno “Tuttopensioni”, ha toccato vari argomenti, tra cui quello dell’invio delle buste arancioni. I commenti alle sue parole non sono tardati ad arrivare. Il segretario confederale della Cisl, Maurizio Petriccioli ha affermato:”La busta arancione può essere un efficace strumento, solo a condizione che sia resa pienamente esigibile per tutti i lavoratori, anche per coloro che non dispongono della strumentazione informatica o non ne hanno dimestichezza. Invito il Presidente dell’Inps ad agevolare questo obiettivo”.

In riferimento alle valutazioni di Boeri sulla riforma delle pensioni e la nuova misura per le pensioni anticipate, Petriccioli ha aggiunto:”Con l’intesa del 28 settembre scorso sulla previdenza, finora parzialmente attuata dalla legge di bilancio, sono stati acquisiti risultati importanti per milioni di persone, lavoratori, pensionati e giovani, rinsaldando un patto intergenerazionale che molti commentatori avevano descritto in frantumi”.

Inoltre, per Petriccioli:”E stata cosi rafforzata l’equità sociale del sistema previdenziale, che negli ultimi anni era stata piegato ad una visione solo quantitativa, senza compromettere la sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico. Ora bisogna concentrarci sul problema dell’adeguatezza dei trattamenti pensionistici, tenendo in opportuna considerazione le future generazioni. Anche a tale riguardo è fondamentale diffondere la conoscenza circa l’evoluzione della propria situazione previdenziale”.

Pensioni, riforme. Il giudizio della Uil.

Boeri nel suo intervento sulle pensioni non si è limitato a parlare di buste arancioni, ma ha anche criticato in maniera esplicita le misure sulle pensioni introdotte nella Legge di Bilancio 2017. Alcune sue affermazioni non sono state gradite, soprattutto ai sindacati. “Boeri vive su Marte?”, ha affermato Domenico Proietti, segretario confederale della Uil. “Solo chi è completamente fuori dalla realtà può infatti dire, ad esempio, che la 14esima per le pensioni fino a 1000 euro favorisce i “pensionati ricchi”, ha aggiunto.

Per Proietti:”Con la Legge di Bilancio si è reintrodotta un minimo di equità del sistema pensionistico fortemente saccheggiato negli ultimi anni. Si sono introdotte misure di flessibilità che possono favorire il ripristino di un turn over nel mercato del lavoro a beneficio delle giovani generazioni”. Il sindacalista ha sottolineato quale dovrebbe essere, a suo giudizio, la strada da intraprendere per proseguire correttamente a riformare il mondo delle pensioni: “La via da seguire è esattamente il contrario di quanto indica Boeri. Nella fase 2 di confronto tra Governo e sindacato è già prevista l’introduzione di provvedimenti che migliorino il futuro previdenziale dei giovani e delle donne, insieme al rilancio della previdenza complementare italiana che costituisce il miglior sistema di fondi pensione integrativi dell’Occidente”, ha concluso Proietti.

Pensioni, la Cgil commenta le parole di Boeri.

Anche il commento della Cgil su quanto affermato dal presidente dell’Inps sulle pensioni future è netto. “Sostenere che i trattamenti migliorativi riguardino categorie di reddito elevate, come i manager, è una pura invenzione”, ha precisato il segretario confederale Roberto Ghiselli. “Le dichiarazioni di Boeri sulle misure pensionistiche contenute nella legge di bilancio sono sconcertanti”, ha aggiunto. Per il dirigente sindacale “utilizzare le parziali e per noi ancora insufficienti, risposte che il Governo ha iniziato a dare ai pensionati con i trattamenti più bassi, ai lavoratori precoci e a chi svolge lavori gravosi o usuranti, per alimentare una contrapposizione intergenerazionale, è del tutto improprio e strumentale”.

“Sostenere poi” , ha aggiunto “che i trattamenti migliorativi riguardino categorie di reddito elevate, come i manager, è una pura invenzione, in quanto la cosiddetta quattordicesima verrà erogata solo a chi ha una pensione non superiore a due volte il minimo (circa 1.000 euro al mese)”.

“Il tema del futuro previdenziale dei giovani e del lavoro discontinuo e povero”, ha proseguito il segretario confederale della Cgil, “è contenuto nel verbale sottoscritto da Governo e sindacati lo scorso mese di settembre”. Per quanto riguarda le riforme da attuare in futuro sulle pensioni, Ghiselli ha aggiunto:”Il sindacato ha di recente sollecitato il presidente del Consiglio e il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali a riprendere il confronto su quel tema e ci auguriamo”, “che questo possa avvenire al più presto e che si diano risposte certe a chi oggi, con la legge Fornero, queste risposte ancora non le ha”.

Pensioni, inizio della fase 2 del confronto.

In tema di pensioni e riforme, i tre segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Susanna Camusso, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo, hanno scritto una lettera al presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e al ministro Poletti, per chiedere al Governo la ripresa del confronto, con l’avvio della cosiddetta “fase 2” del verbale sottoscritto con il governo a settembre, “per una rivisitazione”, si legge nella lettera, “degli aspetti di sistema per i quali si era assunto l’impegno di una apertura del confronto all’inizio del 2017”. “È altresì opportuno”, aggiungono i tre segretari,”avere un confronto preventivo sulle parti della Legge di bilancio per le quali è prevista l’adozione dei Dpcm per l’effettivo avvio delle misure relative al capitolo precoci, all’accesso all’Ape agevolata e al prestito pensionistico. Per l’insieme di queste ragioni chiediamo, in tempi brevi, la convocazione di un incontro per la ripresa del confronto”, concludono Camusso, Furlan e Barbagallo.

Pensioni anticipate, Ape. Lo strumento non è utile per gli edili.

La Fillea Cgil di Catania ha segnalato l’inadeguatezza di Ape, lo strumento per le pensioni anticipate, nel settore dell’edilizia:

“Sui circa 8.000 addetti occupati in edilizia non si contano nemmeno sulle dita di una mano coloro che potrebbero beneficiarne”, ha precisato in una nota.

Per la Fillea Cgil di Catania, l’anticipo pensionistico (Ape sociale), è inapplicabile, soprattutto nel territorio catanese. Per questo il sindacato chiede un impegno specifico sul tema ai parlamentari nazionali eletti nel territorio.

“La Fillea Cgil chiede in particolare”, si legge in una nota, “che venga ripreso in Parlamento il percorso avviato a fine anno, partendo proprio dall’ordine del giorno approvato a larghissima maggioranza alla Camera dal presidente della commissione Lavoro (il documento impegna a chiarire che i sei anni non siano consecutivi) e dagli emendamenti presentati trasversalmente al Senato da Pd, Forza Italia e Ncd finalizzati anche a ridurre i 36 anni contributivi”.

“I 36 anni di età contributiva ed i riferimenti dei 6 anni continuativi, sono una enormità per un settore nel quale si è da sempre operato discontinuamente e per di più colpito ciclicamente dalle crisi di settore l’ultima delle quali insiste dal 2008 ed ha più che dimezzato il numero degli addetti che lavorano, tra l’altro per meno giorni nel corso di ogni anno”, ha commentato Giovanni Pistorio, segretario generale della Fillea Catania.

La Fillea sottolinea che a Catania e provincia sui circa 8.000 addetti occupati in edilizia “non si contano nemmeno sulle dita di una mano coloro che potrebbero beneficiarne. Tra l’altro il mancato turn over tra gli occupati non permette il necessario ricambio generazionale che faciliterebbe l’ingresso di tanti giovani più permeabili all’utilizzo di nuovi prodotti e tecnologie”.