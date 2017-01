San Valentino 2017 firmato Pietro Ferrante. Ma chi l’ha detto che rock e romanticismo non sono fatti per stare assieme? Di sicuro non l’eclettico jewelry designer Pietro Ferrante, che in occasione di San Valentino 2017 ha deciso di dar forma a una mini capsule di gioielli sentimentali, street e stilosi al tempo stesso.

Corone, keys e serrature per il prezioso San Valentino 2017 firmato Pietro Ferrante

Una linea costellata da anelli e bracciali unisex, realizzati interamente a mano in Italia in argento, bronzo o ottone, dedicata agli innamorati che intendono aggiungere un tocco strong ai propri outfit e a quelli del partner. Tra i leitmotiv della collezione, originali crown stilizzate protagoniste di raffinati bangle, di bracciali in pelle, di maxi ring o di chevalier da mignolo smaltati, da regalare come insolito pegno d’amore al proprio re o alla propria regina, e da sfoggiare individualmente o in coppia.Le corone, infatti, vengono ritenute potenti porte-bonheur e simbolo di unioni solide, forza ed eleganza.

Un’altra originale idea regalo per l’imminente Valentine’s Day? Gli anelli in bronzo con serratura vintage style, da abbinare eventualmente ai bracciali con chiave ciondolante:

due soggetti strettamente legati fra loro e indispensabili l’un l’altra, così come richiesto dal vero Amore, quello con la A maiuscola.

Regali San Valentino 2017: i bellissimi gioielli e le creazioni di Pietro Ferrante! 1 su 6