Eventi San Valentino 2017: le idee regalo perfette per lui e per lei. San Valentino, la tipica festa degli innamorati è ormai alle porte e come di consueto le giovani coppie e non solo, sono alla ricerca di idee regalo per il proprio lui o la propria lei. Un piccolo pensiero, per dimostrare ancora una volta il proprio amore da abbinare alla classica scatola di cioccolatini. Le tazze, i cuscini e cornici personalizzati con le proprie foto vanno per la maggiore. Ma per un qualcosa che unisca entrambi perché non optare per un cofanetto contenenti tante opzioni per una cena a lume di candela, da scegliere tra diverse località. Anche i portachiavi o i ciondoli per impreziosire collanine o bracciali, magari personalizzati con le proprie iniziali, potrebbe essere un gesto carino e apprezzato. C’è chi poi pensa in grande e dal semplice cuscino un intero copriletto potrebbe racchiudere le foto dei momenti più belli trascorsi insieme.

Eventi San Valentino 2017: cosa regalare alla propria metà.

Per chi ama la cura del proprio corpo da non trascurare i set di bellezza adatti per lui e per lei. Per una donna che ama la cucina anche presine, guanti e grembiule contornati da cuori potrebbe essere un’idea originale. Per rilassarsi con la propria metà anche l’idea di una SPA di coppia non sarebbe male: tra massaggi, idromassaggio e champagne ci si estranea dalla realtà e far parlare solo l’amore.