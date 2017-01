I tagli di capelli 2017: per chi ama le chiome lunghe e fluenti. Le ultime tendenze in tema di capelli pensano anche a chi ama i capelli lunghi. A differenza dei tagli capelli corti per l’estate 2017, i tagli di capelli lunghi stanno bene praticamente a tutte le forme del viso, specialmente al viso ovale, tranne a chi ha un volto molto piccolo. I tagli di capelli lunghi richiedono una maggiore cura, ma permettono fi giocare su molte più varianti per avere la possibilità di avere un look sempre diverso. Mossi o lisci, con frangia o senza: chi ha lineamenti regolari non deve preoccuparsi troppo, mentre le altre possono seguire i consigli del parrucchiere di fiducia. I tagli di capelli lunghi sono stati i protagonisti sul red carpet e passerelle. Consentite anche le extension che permettono alle star di cambiare in poco tempo acconciature e taglio.

I tagli di capelli lunghi 2017: i look che spopolano tra le stars.

La cantante Rihanna che, dopo averci abituati a tutti i tagli corti di tendenza e a mille colori dell’arcobaleno, sfoggia una lunghissima chioma nera. Fan del lungo, anche per esigenze di lavoro, le top model più ricercate del momento, le sorelle Bella e Gigi Hadid, come del resto Gisele Bündchen. Anche a Hollywood il taglio lungo è premiato da stelle del calibro di Julia Roberts e Blake Lively, sebbene all’appello risponda persino una testa coronata: Kate Middleton non taglia mai troppo i suoi capelli, mantenendo sempre una lunghezza elegante.

Il taglio lungo è stato visto in abbinamenti alla riga al centro o con riga laterale, molto sensuale e chic, con capelli mossi naturali. Leggermente ondulati, e più o meno sfilati sulle punte. Incorniciano deliziosamente il viso e stanno bene a tutte, more e bionde, di tutte le età, da Gisele Bündchen a Bella Hadid, da Blake Lively alla quasi 50enne Julia Roberts. Anche la frangia è un’opzione glamour, particolarmente indicato anche per nascondere qualche difetto del viso come una fronte un po’ alta. La frangia più amata è quella meno strutturata, lasciata al naturale, divisa sulla fronte, come portata da Selena Gomez e dalla duchessa di Cambridge Kate Middelton, ma c’è anche chi non rinuncia alla frangia classica come l’attrice ed ex moglie di Tom Cruise Katie Holmes. Ai boccoli vengono sostituite soffici onde. Il massimo è avere le onde vintage su una lunga chioma, come l’elegante Amal Clooney. Tra i trend della prossima estate ci sono, infine, anche i capelli extra lunghi ed extra lisci, da portare sciolti, come Rihanna, o in acconciature come coda alta, chignon o treccia.