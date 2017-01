Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: le vicende del trono over. Le ultime news e anticipazioni di oggi del programma di Maria De Filippi non danno certezza ufficiale su quello che succederà oggi negli studi Mediaset, ma i fan del programma sono convinti che i senior dovrebbero tornare in studio per mettere insieme un’altra puntata del trono over. Nelle ultime registrazioni sappiamo che Gemma Galgani ha rifiutato nuovi cavalieri mentre Marco Firpo ha incontrato nuove dame. Per quanto riguarda Giorgio Manetti proprio ieri ha scartato un’altra dama per via del suo abbigliamento poco consono al primo appuntamento. Per quanto riguarda il trono classico, invece, oltre ai tre tronisti in gioco: Sonia Lorenzini, Manuel Vallicella e Luca Onestini faranno ingresso negli studi di Uomini e Donne anche le coppie che si sono da poco formate all’interno del programma.

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni del trono classico: è crisi tra Mario Sona e Mario Serpa?

Secondo le ultime anticipazioni e news del trono classico di Uomini e Donne a fare il loro ingresso in studio saranno Claudio Sona e Mario Serpa, Claudio D’Angelo e Riccardo insieme a Clarissa Marchese e Federico. Ci saranno scintille tra Mario Serpa e Sonia Lorenzini o sarà una puntata tranquilla?. Mario e Claudio sono la coppia più amata dal fan del programma ma secondo il nuovo gossip della rete pare che tra i due ci sia in atto già una prima crisi. A rendere le situazione ancora più agitata ci hanno pensato le recenti dichiarazioni di Francesco Zecchini : “Se avessi avuto la possibilità di farmi conoscere per quello che sono realmente, non sarebbe stata così scontata la scelta di Mario”. Mario Serpa, come risposta, ha pubblicato uno scatto di coppia riportando come didascalia : “ Stop Paranoie!”. Attendiamo di sapere i prossimi sviluppi.