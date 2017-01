Uomini e Donne Anticipazioni Gossip e News Trono Classico & Gay. «Come sbloccare Carmen?» Le anticipazioni di U&D mostrano l’incontro fra Manuel e Carmen – in un bel parco – dove lei si lamenta delle attenzioni dedicate alle nuove arrivate. Vallicella le risponde che sta aspettando da oltre un mese di vedere cosa c’è in lei di importante oltre alla bellezza e alla serietà. In seguito la corteggiatrice spiega che non sa come aprirsi e non nasconde il suo disagio. Il tronista in studio è dispiaciuto nel vederla star male, ma aggiunge che non ha idea di come sbloccarla e – tra l’altro – ammette la propria impazienza. I caratteri introversi di entrambi sono un grande ostacolo nel loro rapporto. Luca ritiene che Carmen non abbia le idee chiare, le altre ragazze la criticano perché lei non fa alcun passo verso di lui.

«Un imbarazzo… positivo!»

Le anticipazioni di U&D mostrano poi l’esterna di Manuel con Francesca. Si inizia con un massaggio e si continua con un tuffo, lui ammette che la ragazza gli “fa sangue” e lo imbarazza, quindi si lascia andare e le confida il suo complesso rapporto con le donne dopo una storia finita male, da cui è uscito rancoroso. In studio le rivali la criticano, mentre Manuel sottolinea che non riesce a dominarla e con lei ha un imbarazzo positivo, perciò pensa che sia ‘la più donna’.

«Giro al lago con sorpresa!»

Marika si presenta sotto l’albergo di Manuel e – secondo le anticipazioni di U&D – lo chiama al cellulare per invitarlo a fare un giro con sorpresa finale! Arrivano sulla riva del lago lago e – nonostante il gelo – imparano a conoscersi sdraiati sotto un piumone. Lui la trova positiva e dichiara di star bene con lei che ha saputo anche scombussolarlo un po’. Tuttavia, aggiunge, vuole essere stupito da lei, che farà del suo meglio!