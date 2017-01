Amnistia e indulto 2017: Rita Bernardini annuncia un nuovo sciopero della fame a sostegno dell'amnistia e indulto!

Amnistia e indulto, carceri, ultime news: la visita dei Radicali a Teramo. Rita Bernardini, esponente dei radicali, nei giorni scorsi, è stata in visita al carcere teramano di Castrogno. La visita del Partito Radicale al carcere di Teramo ha fatto seguito alle varie note di denunce arrivate dai sindacati dove, per l’ennesima volta si evidenziavano le problematiche all’interno della struttura: dal sovraffollamento alla mancanza di personale.

Amnistia e indulto e carcere, nuovo sciopero della fame per Rita Bernardini dopo la visita al carcere di Teramo!

Dopo la vista al suddetto carcere, la Bernardini ha condiviso un post di riepilogo di quanto riscontrato, in cui riafferma anche la sua volontà di riprendere lo sciopero della fame a sostegno della causa dell’amnistia e indulto e della riforma dell’ordinamento penitenziario. La Bernardini ha così sintetizzato: 1) non è vero che hanno evacuato 120 detenuti: sono stati trasferiti solo i 38 detenuti del 4° piano dove si sentivano di più le scosse di terremoto 2) nessuna rivolta da parte dei detenuti: sono stati gli stessi detenuti a chiedermi di SMENTIRE questa balla colossale. 3) Non è vero che nel carcere di Teramo ci siano detenuti in regime di 41-bis”.

Molto toccata “nel profondo” dalla visita al carcere di Teramo, la Bernardini annuncia a breve un nuovo sciopero della fame per amnistia indulto, ed a sostegno della riforma della giustizia e riforma dell’ordinamento penitenziario.