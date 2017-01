Amnistia e indulto, carceri e detenuti: le news di oggi 25 gennaio 2017

Amnistia e indulto, carceri e detenuti: le novità ad oggi 25 gennaio 2017. Ieri pomeriggio si è riunita la Commissione Giustizia in Senato e tra i ddl in discussione all’ordine del giorno anche quello relativo ad Amnistia e indulto. In attesa di avere notizie dai dibattiti parlamentari, ecco le ultime news sulle carceri italiani. La situazione è decisamente difficile in alcune realtà del nord.

Carceri e detenuti: le ultime news ad oggi.

Il Dubbio riporta la notizia di una visita ispettiva compiuta da Sel e Radicali Italiani, questi ultimi costantemente impegnati per l’amnistia e il rispetto della legalità, all’interno del carcere di Ivrea. La visita ha portato a conoscenza di una situazione decisamente difficile. “Sovraffollamento, abuso abnorme di psicofarmaci o ansiolitici, telecamere di sicurezza non funzionanti, tossicodipendenti curati non adeguatamente, operatori sotto organico” il quadro presentatosi agli occhi di Marco Grimaldi, consigliere regionale di Sel, Silvia Manzi e Igor Boni della direzione nazionale dei Radicali Italiani.

“I fatti balzati agli onori delle cronache dei giornali non sono che il pixel di una fotografia ben più complessa e cruda” hanno dichiarato in una nota i membri della delegazione.

“Il carcere ha una capienza di 192 posti “regolamentari”, mentre alle ore 00,00 del 22 gennaio 2017 ospitava 244 detenuti di cui 102 stranieri (41,80%). Per quanto riguarda il personale della Casa circondariale, delle 220 unità ottimali 183 sono in pianta organica, ma solo 144 sono effettivamente a disposizione della direttrice Assuntina Di Rienzo. La delegazione piemontese si è fermata a discutere a lungo con la direttrice e con gli operatori non solo in merito ai gravi fatti avvenuti di recente, ma anche a proposito delle carenze strutturali del carcere. (…) La delegazione ha visitato le diverse aree, a partire dall’infermeria nella quale era ricoverato un caso di autolesionismo (dei tre avvenuti nello stesso giorno). (…) dei 244 detenuti ben 240 fanno uso di psicofarmaci, dai semplici analgesici a terapie più importanti. Una guardia medica è presente h 24, mentre lo psicologo è attivo solo 24 ore al mese e lo psichiatra 2 ore a settimana. Vi sono inoltre 64 tossicodipendenti, tutti in terapia di mantenimento (a lievi dosi scalari). Facciamo appello al ministero di Grazia e Giustizia e al dipartimento di Amministrazione penitenziaria affinché non siano più sottovalutati da un lato i casi di insofferenza dei detenuti, dall’altro le difficili condizioni lavorative in cui si trovano gli agenti penitenziari” ha dichiarato l’esponente di Sinistra Italiana Marco Grimaldi.

