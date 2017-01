Anticipazioni Beautiful settimana 30, 31 gennaio, 1, 2, 3 e 4 febbraio 2017. «Un problematico quartetto in viaggio». Le anticipazioni di Beautiful rivelano che Bill riesce a convincere entrambi i figli – Wyatt e Liam – a prender parte insieme a un importante evento nel principato di Monaco, evento cui deve partecipare anche Steffy Forrester! Ma la figlia di Ridge non è l’unica Forrester a presenziare al tutto: ci sarà anche niente meno che Eric, il patriarca!

«Curiosità delusa su Eric e la sua amante…» Anticipazioni Beautiful settimana 30, 31 gennaio, 1, 2, 3 e 4 febbraio 2017.

Le anticipazioni di Beautiful ci mostrano dunque il problematico quartetto salire a bordo dell’aereo – alla volta del Principato – per questa nuova impresa, nel corso della quale Eric viene bersagliato di domande dai suoi compagni di viaggio, che cercano di carpirgli il nome e il segreto della sua nuova compagna. Ma il patriarca è una vecchia volpe e – sgusciando come un’anguilla – ne dribbla le inquisizioni, e lascia la loro curiosità a bocca asciutta!

«La nuova ‘imbucata’ di Quinn!» Le anticipazioni di Beautiful dal 30 gennaio al 4 febbraio 2017.

Secondo le anticipazioni di B&B, inoltre, Liam – ironia della sorte! – commenta il fatto che Quinn ultimamente sembra aver di nuovo perso il controllo e si augura che la Fuller rimanga alla larga dalle loro vite. Ma la gioielliera è persuasa che che Eric – prima o poi -riuscirà a renderla bene accetta alla famiglia. Riferisce dunque a Deacon che sta per partire anche lei per Monaco! Infatti Eric l’ha lasciata per telefono e la donna, sconvolta, freme per raggiungere al più presto il Principato per capire cosa diavolo passi per la testa al patriarca…