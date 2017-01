Un posto al sole, anticipazioni e trame di mercoledì 25, giovedì 26 e venerdì gennaio 2017. «La sollecitudine di Marina per Roberto». Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che alla fine – dopo qualche sospetto iniziale – Ornella si convince dell’autenticità dei sentimenti che Nadia nutre per Renato, mentre Raffaele fa una scoperta che lo metterà di fronte all’evidenza delle cose. La sollecitudine per la salute di Roberto riporta giorno per giorno alla luce i veri sentimenti che Marina prova ancora per lui. Nel frattempo – preoccupata per la storia d’amore della figlia Rossella – Silvia valuta che è il caso di prendere dei provvedimenti….

«…e quella di Raffaele per Renato!» Un posto al sole, anticipazioni e trame di mercoledì 25, giovedì 26 e venerdì gennaio 2017.

Le anticipazioni di UPAS mostrano Raffaele mettere in guardia Renato sui rapporti fra Nadia e Alberto, mentre Matteo vorrebbe ricontattare Marina che – ignara della sua presenza in ospedale – si dibatte tra il suo legame con Roberto e le sue remore. Patrizio non dice a Rossella che va in palestra e agli occhi della ragazza è sfuggente, e Silvia e Michele sudano sette camicie per far uscire Otello e lasciare a Rossella una serata libera col ragazzo.