Antonella Clerici: elegante bianco e blu oggi a La prova del cuoco

Antonella Clerici: il suo look oggi a La prova del cuoco del 25 gennaio 2017. La timoniera de La prova del cuoco, trasmissione televisiva del mezzogiorno di Rai 1, anche oggi ci ha deliziati con un look elegante e raffinato. Antonella Clerici per la puntata di oggi de La prova del cuoco ha scelto un look in blu con profili bianchi. I colori marinari stanno benissimo alla Clerici come a tutte le bionde.

Antonella Clerici:il bellissimo look in blu oggi 25 gennaio 2017.

Capelli sciolti e ondulati, con un pizzico di volume, per la bella Antonella Clerici che ha optato per un look semplice ma molto raffinato con blusa leggera blu e bianca. Abbiamo visto oggi a La prova del cuoco Andrea Mainardi, Alessandra Spisni, Anna Dente e David Povedilla che anche oggi ci hanno insegnato tantissime ricette e ci hanno tenuto compagnia con la loro verve, non solo culinaria. Domani un nuovo appuntamento con la Prova del cuoco e con Antonella Clerici.

Ti potrebbe interessare anche: La prova del cuoco: anticipazioni, ospiti, ricette e novità del programma di Antonella Clerici.