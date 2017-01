Caterina Balivo, il look con abito corto color aragosta a Detto Fatto di oggi, 25 gennaio 2017

Caterina Balivo, il look a Detto Fatto di oggi, mercoledì 25 gennaio 2017. Oggi, mercoledì 25 gennaio 2017, torna puntuale alle 14 Caterina Balivo con una nuova puntata di Detto Fatto, l’amato programma in onda su Rai 2 che ogni giorno propone rubriche su diversi argomenti tenute da preparati tutor. Caterina Balivo in ogni puntata sfoggia dei bellissimi outfit. Nella puntata di Detto Fatto di ieri, la conduttrice ha scelto un elegante abito corto con sfondo sui toni del rosso e fantasia floreale sui toni del blu. Per la puntata di Detto Fatto di oggi, mercoledì 25 gennaio 2017, Caterina ha scelto nuovamente un abito corto, ma oggi il tono di fondo è aragosta con dettagli fantasia in oro. Ad impreziosire l’abito è un grazioso cinturino che evidenzia il punto vita.

Caterina Balivo, i capelli a Detto Fatto di oggi, mercoledì 25 gennaio 2017.

Caterina Balivo ha scelto, tra i tagli di capelli di tendenza, un haircut che valorizza il suo bel volto: si tratta di un long bob leggermente scalato, che oggi la conduttrice porta sciolti con piega leggermente mossa.