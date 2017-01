Coppa Italia, quarti di finale: cronaca e risultato di Napoli-Fiorentina. Il Napoli di Maurizio Sarri si qualifica alle semifinali della Coppa Italia 2016/17, grazie alla rete di Jose Maria Callejon che ha sconfitto la Fiorentina nella gara unica di ieri sera, martedì 24 gennaio 2017. Il tecnico di Bagnoli, squalificato, ha schierato una formazione con poco turnover: occasione dall’inizio per il nuovo acquisto Leonardo Pavoletti, affiancato in attacco da Callejon e Lorenzo Insigne (migliore in campo). Paulo Sousa ha schierato la formazione titolare, ad eccezione di Borja Valero (non al meglio della condizione).

Parte meglio la Fiorentina e al 22′ Davide Astori costringe Pepe Reina ad una parata difficilissima, con un colpo di testa su calcio d’angolo. Al 29′ risponde il Napoli con la prima traversa colpita da Insigne (ne colpirà una seconda nella ripresa). Il primo tempo si chiude sullo 0-0, dopo 45 minuti abbastanza equilibrati. Nel secondo tempo, il Napoli crea più occasioni per portarsi in vantaggio. Al 61′ gli azzurri perdono Ivan Strinic per un problema muscolare, sostituito da Christian Maggio.

Brutta notizia per Sarri, che però da domani ritroverà Ghoulam (eliminato dalla Coppa d’Africa con la sua Algeria).Due minuti più tardi Insigne colpisce la sua seconda traversa su punizione, ma il gol del Napoli ormai è nell’aria. Dopo il secondo cambio dei partenopei (fuori il deludente Pavoletti e dentro Dries Mertens) arriva il gol del vantaggio, con un colpo di testa di Callejon che sfrutta un assist di Marek Hamsik. Non impeccabile il portiere viola Tatarusanu, che non riesce a trattenere un tiro centrale.

Paulo Sousa prova subito a correre ai ripari e inserisce dentro Josip Ilicic e Borja Valero al posto di Sebastian Cristoforo e Federico Bernardeschi. All’84’ entra anche Babacar, ma gli sforzi dei viola nel finale sono inutili. La partita finisce 1-0 e nel finale vengono espulsi Elseid Hysai (per doppia ammonizione) e Maxi Oliveira per una lite con Insigne. Il Napoli affronterà la vincente tra Juventus e Milan, gara che si giocherà stasera a Torino.