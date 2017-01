Dance Dance Dance, le anticipazioni e le news della puntata di stasera, 25 gennaio 2017.

Stasera, mercoledì 25 gennaio 2017 alle 21.10 su Fox Live, andrà in onda la sesta puntata di Dance Dance Dance, il reality sul ballo in cui sei coppie di personaggi famosi si sfodano nella danza e nell’interpretazione delle più celebri coreografie tratte da videoclip, musical o film. Dopo l’eliminazione di Chiara Nasti, in gara con il collega e amico Roberto De Rosa, Dance Dance Dance riparte con una 6° puntata incentrata sulle esibizioni singole: per la prima volta nel corso della competizione, infatti, tutti i concorrenti si esibiranno singolarmente.

Clara Alonso e Diego Dominguez sono reduci dall’ottima performance della scorsa settimana e ripartono dal primo posto provvisorio con 25 punti. Clari si esibirà sulle note di Baby One More Time, l’intramontabile primo successo di Britney Spears del 1999, mentre Diego vestirà i panni di Justin Bieber sulle note di What Do You Mean. Raniero Monaco di Lapio e Beatrice Olla sono chiamati a confermarsi davanti ai giudici dopo la stupefacente esibizione di mercoledì scorso, valsa il secondo posto con 23 punti. Raniero dovrà esibirsi sulle note di You Rock My World di Michael Jackson, mentre Beatrice si “trasformerà” in Rihanna per ballare Umbrella. Claudia Gerini e Max Vado sono invece costretti a recuperare terreno: ripartono dal 3° posto con 22 punti. Claudia Gerini si esibirà sulle note di Crazy in Love di Beyoncè, mentre Max Vado vestirà i panni del re del rock, Elvis Presley, in Jailhouse Rock.

Dance With Somebody di Whitney Houston sarà la colonna sonora di questa nuova esibizione di Tania Cagnotto, mentre il collega e amico Giovanni Tocci reinterpreterà U Can’t TouchThis, il successo senza tempo di MC Hammer. I due tuffatori dopo le prove altalenanti delle scorse settimane devono necessariamente recuperare terreno: ripartono dalla 4° e ultima posizione con 19 punti. Al termine delle performance verranno sommati i punteggi di tutte le esibizioni e la coppia che otterrà complessivamente il punteggio più basso dovrà pagare un prezzo carissimo: non si esibirà la prossima settimana e finirà direttamente al Dance Off nell’ottava puntata.