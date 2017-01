Detto Fatto, le anticipazioni ed i tutorial di oggi, 25 gennaio 2017: moda sposa. Detto Fatto torna puntuale alle 14 oggi, mercoledì 25 gennaio 2017, con Caterina Balivo che propone tanti interessanti tutorial. Nella puntata di Detto Fatto di oggi torna la bravissima Pinella Passaro che aiuterà Mariella a scegliere l’abito dei suoi sogni per le nozze con Luca, che avverranno il prossimo 9 settembre. Mariella è una sposa curvy, e Pinella ha tante proposte meravigliose per valorizzare il suo fisico. Pinella propone sei bellissimi abiti, e per Mariella, che è accompagnata dall’amica di sempre Gloria, non c’è che l’imbarazzo della scelta: le modelle sfilano con abiti incantevoli, molto raffinati ma allo stesso tempo originali e ricchi di pizzo o di dettagli gioiello.

Detto Fatto, i tutorial e le anticipazioni di oggi, 25 gennaio 2017: taglio e cucito, i consigli della veterinaria.

Nella puntata di Detto Fatto di oggi, 25 gennaio 2017, torna Emanuela Tonioni, la vera maga che con ago e filo riesce a proporre delle meravigliose creazioni. Oggi Emanuela realizza un porta trucchi da viaggio e da ufficio da con l’aiuto della macchina da cucire. Il risultato finale è davvero sorprendente: il porta trucchi è dotato di tasche, scomparti e specchietto. A Detto Fatto torna la veterinaria Eliana Piola con tanti utili consigli, ed oggi ci spiega come comportarsi con i piccoli volatili che vivono in cattività.